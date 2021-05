周末這樣玩╱環球影城重啟 解密後疫情時代遊玩攻略

哈利波特園區魅力不減,仍有不少人特地前往造訪。(記者謝雨珊╱攝影)

加州 好萊塢環球影城 是洛杉磯的打卡景點之一,2021年4月16日重啟令許久民眾歡呼和期待。更值得期待的是全新遊樂設施《寵物當家》(The Secret Life of Pets: Off the Leash)的開放,開幕當天吸引人潮湧入寵物世界。疫情 當下的好萊塢環球影城,到底與疫情前有何不同呢?世報記者帶您一探究竟。

影音來源:記者謝雨珊

好萊塢環球影城再次鋪上紅毯迎接久違的遊客。像往常一樣經過安檢走進環球影城園區外圍,每一個入園遊客都得戴上口罩,測量體溫。園區關閉一年多,隨處可見社交距離標語及洗手液站台。

每一次在坐上遊樂設施前,均有專人為遊客消毒。(記者謝雨珊╱攝影)

遊樂設施重新運轉,最受歡迎的遊樂設施莫過於兩年前開幕的《侏羅紀世界》(Jurassic World),人氣依舊火爆,吸引眾多喜歡刺激又愛好主題的遊客。近距離身歷其境體驗電影《侏羅紀世界》的驚悚場境,與調皮搗蛋的「小藍(Blue)」見面,同時感受有刺激度的游船式設施,許多遊客甘願排著長長的隊伍。

《侏羅紀世界》(Jurassic World)人氣依舊火爆,吸引眾多喜歡刺激又愛好主題的遊客。(記者謝雨珊╱攝影)

隊伍間隔六呎距離,座位與座位留下空位以拉開距離,進度非常慢。可惜的是,如辛普森家庭、小小兵(小黃人)、史瑞克等受歡迎的人偶身邊都圍起了繩索,工作人員不再幫忙拍照服務,遊客必須保持距離與卡通人偶自拍。這種遊玩方式雖不是最合意,但能夠與卡通人偶自拍,也可作為遊客另一種紀念方式。

小小兵必須與遊客保持距離,工作人員不再提供幫忙拍照服務。(記者謝雨珊╱攝影)

一對年輕情侶近期去環球影城體驗全新的遊樂設施。情侶兩人表示,環球影城關閉了一年,如今重新開放,並配合政府防疫規定作業。每一次在坐上遊樂設施前,均有專人為遊客消毒;每當遊客坐完遊樂設施後,也有專人消毒遊樂設施握把及座椅,這些措舉都令人十分放心。

他倆對於環球影城全新的《寵物當家》遊樂設施讚不絕口,遊客可以與電影中可愛的寵物見面,彷彿自己也進入了無憂無慮的寵物世界。結束後可直達《寵物當家》的周邊商品販賣區。好多人都無法抵抗可愛寵物的魅力。 《寵物當家》的周邊商品販賣區。(記者謝雨珊╱攝影)

由於疫情緣故,環球影城部分遊樂設施目前仍暫時不開放,包括水世界(WaterWorld)、特技效果舞台表演(Special Effects Show)、及哈利波特的奥利凡德魔杖店 (Ollivanders)。

疫情期間遵守防疫規定,每項遊樂設施排隊等候時間要延長很多。如何才能在一天內玩完全部的設施呢?持有快速通關票的遊客不需排隊,即便是在周末人潮洶湧的時段,也可直接超過隊伍,走到隊伍最前方直奔設施。要想在疫情期間趕在一天之內玩完全部的設施,購買快速通關票是明智的選擇。

目前環球影城的門票分為加州居民及外州居民門票。加州居民一日券價格為99元至129元不等,加州居民快速通關票價格為179元至279元不等。外州居民必須提供接種疫苗證明才可訂票,一日券價格為109元至129元不等,快速通關票價格同樣為179元至279元。民眾必須事先預定訂票才可入園。

訂票網址:https://store.universalstudioshollywood.com/PurchaseTickets.aspx