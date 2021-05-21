英國燈光藝術家打造「光之原野」超美 宛如銀河重現

超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者張宏╱攝影）

超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者張宏╱攝影）

超過5萬顆燈泡在中加州 Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光，宛如置身在銀河系。「Bruce Munro， Sen­so­rio光之原野」（Bruce Munro: Light at Sen­so­rio）是英國 著名燈光藝術家 Bruce Munro在加州的作品。這裡在「紐約時報」（New York Times）「2020年50個最佳景點」中排名第六，也是今年必須打卡的熱門景點。

影音來源：記者張宏

從洛杉磯出發，驅車三個多小時終於來到這片位於Paso Robles的光之原野。這裡地處加州中部，當地以葡萄酒鄉聞名，且臨近觀光小城聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)。展覽最早開始時間是晚上7時，停車場提前半個小時開放，經過安檢和檢查體溫的環節，才能進入現場。

加州5月夜晚7時的天空還沒有黑，能看到一片片白色的莖狀球體燈泡插在地面上，都是太陽能裝置，白天吸滿了能量，在夜晚完全的綻放。購買了貴賓（VIP）票的民眾坐在椅子上吃飯品酒，看著日落等待夜晚降臨，燈光閃爍。

超過5萬顆燈泡在中加州Paso Robles的原野上穿起一片夢幻地面星光。（記者張宏╱攝影） 英國著名燈光藝術家 Bruce Munro在中加州打造光之原野的作品。（記者張宏╱攝影）

遍地星光似鑽石 照亮夜空

差不多晚上8時30分天空才真正暗下來，原野裡彩色的燈光瞬間凸顯，佔地15畝，5萬8800多個莖狀球體通過光纖照明，點點星光凝聚成鑽石般絢爛的色彩照亮夜空，在自然的天地中描繪出美不勝收的燈光景觀。星空、原野、樹木和地面上起伏的燈光花田，人們行走其中，似夢似幻，感慨天地之下人生渺渺，唯有美麗永恆。

繽紛的燈光聚成一片夢幻銀河。（記者張宏／攝影）

這片光之原野的起點是澳洲 的Uluru，1992年當藝術家Munro來到這裡，就萌生了創作燈光藝術裝置的想法。這個念頭在他腦海裡存在多年，Munro 想像的場景宛如冬眠的種子在乾燥沙漠中，在星空下靜靜等待天明，然後綻放出溫暖的光芒。他先是在自家後面的原野創作了第一個版本，而後移到英國、美國、墨西哥、澳洲等地。Paso Robles的光之原野是Bruce Munro目前最大的藝術作品。

英國著名燈光藝術家 Bruce Munro在中加州打造光之原野的作品。（記者張宏╱攝影） 當地夜晚寒冷，要注意保暖。（記者張宏╱攝影）

彩色塔樓 隨音樂曼妙起舞

除了光之原野，還新增燈塔（Light Towers）展覽，也是由Bruce Munro創建。為了凸顯Paso Robles葡萄酒之鄉的特色，選用1萬7000多個酒瓶組成6呎高的彩色塔樓，這些塔樓用發光的光纖照亮，其顏色會隨著音樂的變化而變化。

人們一邊休息一邊等待天黑。（記者張宏╱攝影）

今年的展覽進行到9月30日，每個周四到周六晚上開放。最近新增5月26日超級滿月特別場，當天不僅可欣賞超級月亮，且還有現場簽名售書，「Find­ing the Light」這是Bobbi Hunter出版最新兒童讀物。圖書收入一部分將支持當地兒童組織CALM。

「Bruce Munro， Sen­so­rio光之原野」在紐約時報（New York Times）「2020年50個最佳景點」中排名第六。（記者張宏╱攝影）

建議安排兩天一夜的行程，白天可去聖路易奧比斯波小城和Pismo海灘遊玩，晚上在展覽地可待至10時左右，附近有Holiday Inn等旅館住宿選擇，次日可去Avila Valley農場體會農家樂和購買農產品。