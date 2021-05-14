南加卡特琳娜島 有山海美景享慢活

在南加州的觀光 景點中，洛杉磯縣卡特琳娜島（Catalina Island）是一個必去的景點。時下疫情得到控制，島上觀光業重啟吸引眾多遊客，湛藍海景、快意水上項目、租車尋勝、品嘗美食 ，異國風情，慢節奏生活，都是難得的旅行體驗。

影音來源：記者啟鉻

卡特琳娜島也稱Santa Catalina Island，距離長堤 市約29英里，從長堤、聖彼渚（San Pedro）、丹那岬（Dana Point）以及新港灘（Newport Beach）都有渡輪到達。票價分年齡段各有差別，成人往返票價70多元，若帶腳踏車上船要少許加價。

卡特琳娜島海景。（記者啟鉻／攝影）

住宿島上酒店 須提前預約

一般遊客多是去島上Avalon市觀光，船程一小時左右。島上還有一個小鎮Two Harbors。在Avalon與Two Harbors之間有駁船或巴士往返。若乘飛機到卡特琳娜島時間較快，從長堤、橙縣及聖彼渚乘坐直升機，比如IEX Helicopter，十幾分鐘就可到達，但票價比較貴。若要住宿島上酒店需提前預約。

卡特琳娜島Avalon市街景。（記者啟鉻／攝影）

卡特琳娜島長22英里，寬8英里，最高處是Mount Orizaba峰，海拔2000多呎。很早以前，島上居住著多個土著部落，後來被西班牙人殖民，繼而被墨西哥接管，最終歸美國加州管轄，隸屬於洛杉磯縣。在成為旅遊勝地之前，這裡曾經是海盜偷渡、打獵及掘金的地方。島上現有居民5000人左右，Avalon於1913年6月26日建市，而Two Harbors則是一個縣屬小鎮。

環島探索 潛水觀海兼踏浪

一些遊客喜歡在島上散步觀景，若想去更遠些可租用高爾夫球車；若住酒店有免費接駁車，也可租電動腳踏車。島上活動項目包括：乘坐越野車島上探索、叢林索道滑行、潛水或乘坐半潛式遊船欣賞水下海景、皮划艇、快艇及滑翔傘等等。租用高爾夫球車，在山道上行駛，觀看周邊景色及漫步山坡的野牛。若步行可到海灘踏浪、參觀街景及百年歷史的卡特琳娜Casino（表演會議中心）、展覽館及碼頭欣賞海景。

卡特琳娜島表演會議中心擁百年歷史。（記者啟鉻／攝影）

島上也提供露營地，Avalon營地在Nature Center和Wrigley Memorial植物園附近，另一個在Two Harbors，還有在其它三個較遠地點，讓遊客更親近大自然美景，品嘗美食。島上沒有中餐館，但在海邊有各種不同風味西餐廳，可以品嘗牛排、海鮮、各種甜點、冰淇淋、咖啡、墨西哥式美食等。

到卡特琳娜島Avalon市可享受慢節奏生活。（記者啟鉻／攝影）

孤島野牛成群 拍電影遺物

有些遊客好奇，卡特琳娜島四面環海，野牛是如何登島的？據當地居民說，1924年，一個電影攝製組為了在島上營造西部野牛場面，就用渡船載了十餘頭美洲野牛來到島上。影片拍完後，野牛就留在島上安家，如今島上的野牛繁殖到百餘頭了。此外，島上還有不少野生動植物，有的還是稀有種類。