我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3285萬人確診 46.6%民眾已打1針

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

南加卡特琳娜島 有山海美景享慢活

記者啟鉻／洛杉磯報導

在南加州的觀光景點中，洛杉磯縣卡特琳娜島（Catalina Island）是一個必去的景點。時下疫情得到控制，島上觀光業重啟吸引眾多遊客，湛藍海景、快意水上項目、租車尋勝、品嘗美食，異國風情，慢節奏生活，都是難得的旅行體驗。

影音來源：記者啟鉻

卡特琳娜島也稱Santa Catalina Island，距離長堤市約29英里，從長堤、聖彼渚（San Pedro）、丹那岬（Dana Point）以及新港灘（Newport Beach）都有渡輪到達。票價分年齡段各有差別，成人往返票價70多元，若帶腳踏車上船要少許加價。

卡特琳娜島海景。（記者啟鉻／攝影）
卡特琳娜島海景。（記者啟鉻／攝影）

住宿島上酒店 須提前預約

一般遊客多是去島上Avalon市觀光，船程一小時左右。島上還有一個小鎮Two Harbors。在Avalon與Two Harbors之間有駁船或巴士往返。若乘飛機到卡特琳娜島時間較快，從長堤、橙縣及聖彼渚乘坐直升機，比如IEX Helicopter，十幾分鐘就可到達，但票價比較貴。若要住宿島上酒店需提前預約。

卡特琳娜島Avalon市街景。（記者啟鉻／攝影）
卡特琳娜島Avalon市街景。（記者啟鉻／攝影）

卡特琳娜島長22英里，寬8英里，最高處是Mount Orizaba峰，海拔2000多呎。很早以前，島上居住著多個土著部落，後來被西班牙人殖民，繼而被墨西哥接管，最終歸美國加州管轄，隸屬於洛杉磯縣。在成為旅遊勝地之前，這裡曾經是海盜偷渡、打獵及掘金的地方。島上現有居民5000人左右，Avalon於1913年6月26日建市，而Two Harbors則是一個縣屬小鎮。

環島探索 潛水觀海兼踏浪

一些遊客喜歡在島上散步觀景，若想去更遠些可租用高爾夫球車；若住酒店有免費接駁車，也可租電動腳踏車。島上活動項目包括：乘坐越野車島上探索、叢林索道滑行、潛水或乘坐半潛式遊船欣賞水下海景、皮划艇、快艇及滑翔傘等等。租用高爾夫球車，在山道上行駛，觀看周邊景色及漫步山坡的野牛。若步行可到海灘踏浪、參觀街景及百年歷史的卡特琳娜Casino（表演會議中心）、展覽館及碼頭欣賞海景。

卡特琳娜島表演會議中心擁百年歷史。（記者啟鉻／攝影）
卡特琳娜島表演會議中心擁百年歷史。（記者啟鉻／攝影）

島上也提供露營地，Avalon營地在Nature Center和Wrigley Memorial植物園附近，另一個在Two Harbors，還有在其它三個較遠地點，讓遊客更親近大自然美景，品嘗美食。島上沒有中餐館，但在海邊有各種不同風味西餐廳，可以品嘗牛排、海鮮、各種甜點、冰淇淋、咖啡、墨西哥式美食等。

到卡特琳娜島Avalon市可享受慢節奏生活。（記者啟鉻／攝影）
到卡特琳娜島Avalon市可享受慢節奏生活。（記者啟鉻／攝影）

孤島野牛成群 拍電影遺物

有些遊客好奇，卡特琳娜島四面環海，野牛是如何登島的？據當地居民說，1924年，一個電影攝製組為了在島上營造西部野牛場面，就用渡船載了十餘頭美洲野牛來到島上。影片拍完後，野牛就留在島上安家，如今島上的野牛繁殖到百餘頭了。此外，島上還有不少野生動植物，有的還是稀有種類。

觀光 長堤 美食

上一則

北京關心台灣福祉 駐洛經文處處長：說謊

下一則

洛市今起為12至15歲打輝瑞疫苗 可赴道奇球場等接種站

延伸閱讀

周末這樣玩╱南加州唯美「桃花島」 感受生活慢節奏

周末這樣玩╱南加州唯美「桃花島」 感受生活慢節奏
南加長堤市提供少年接種輝瑞疫苗

南加長堤市提供少年接種輝瑞疫苗
最難忘的家鄉美食 蜆煮芋仔

最難忘的家鄉美食 蜆煮芋仔
長堤、巴市 搶先允酒吧室內開放

長堤、巴市 搶先允酒吧室內開放
一批無證童和其父母 本周將抵洛縣長堤暫居

一批無證童和其父母 本周將抵洛縣長堤暫居
無證童和其父母將抵南加長堤暫居 市府呼籲社區捐助

無證童和其父母將抵南加長堤暫居 市府呼籲社區捐助

熱門新聞

疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案