世界晚報／月薪比平時高500找不到員工 餐館掀搶人大戰

芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

「月薪比平時高500找不到員工 餐館掀搶人大戰／新聞自由日 國務卿指全球遭囚殺記者劇增 點名中國／白宮 顧問：巨額支出 才能刺激經濟騰飛／2500名中南美洲無證孩子陸續進住南加一大型會展中心／好消息！美新增病例一連3周減 達去年10月來最少單周病例／無視5月賣股 經濟重啟領漲／比爾蓋茲 夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富」，歡迎收聽5月3日「世界晚報」。

芝加哥 消息，新冠疫苗接種人數持續增加，各地感染病毒人數也出現改善，全美餐飲業正積極準備迎來「復甦潮」，然而額外的失業補助、突然爆量的員工需求數量等因素，卻使餐廳業者陷入「找不到足夠員工」的重大挑戰，各家餐館紛紛祭出增加薪資、發簽約獎金，拓展招聘管道等方式搶人，許多單打獨鬥的中餐業者，在資金與後援均缺乏下，只能拼命號召親朋好友上陣協助。在芝加哥經營三家外賣餐館的華裔東主說，不但一般前台、接電話員工難請，尤其要找廚房人手更是如大海撈針，「疫情前廚房員工月薪3500元，不難找到員工，現在我已經提高到4000元，還是到處找不到人」。