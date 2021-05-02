君子「近」庖廚賽 6高手秀手藝 孫敏「鮮蝦蒸粉絲」奪冠

比賽選手做菜過程。（記者王若然╱攝影）

第20屆君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽1日在羅蘭岡（Rowland Heights）熱鬧登場，六位進入決賽的男士們大展身手，現場烹飪拿手菜，煎炸爆炒，蒸煮燉熬，色香味型，各有千秋，博得評委們眾口稱好。

記者王若然╱攝影

新好男人烹飪大賽是南加州中國 大專院校聯合校友會慶祝母親節的系列活動之一，旨在鼓勵男士走進廚房，為家人吃出健康做表率，同時亦藉此表達對母親及妻子的關愛。

當天參賽的六位選手「各顯神通」，參賽作品個性鮮明。經過評選，孫敏烹製的「鮮蝦蒸粉絲」獲得本屆烹飪比賽冠軍，核桃市副市長秦振國屈居亞軍，第一次參賽的張景宣名列季軍。另有最佳口味獎得主彭南林，最佳刀功獎和最佳網路人氣獎得主陳啟志，以及最佳創意獎得主孔憲評。

陳啟志已多次參加君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽，他說，母親節在他心中是最偉大的節日，他想藉由這個比賽表達對母親的尊敬。

南加 州中國大專院校聯合校友會會長郭文斌表示，今年疫情緣故，比賽海選在網路進行，決賽人數也沒往年多，但是，比賽仍相當熱鬧。

評審及主辦單位合影。（記者王若然╱攝影）

該項烹飪大賽創辦人林慧懿表示，今年參賽選手中有不少為大家所熟知的僑界人士，還有南加州政界人士，起到了帶頭作用。她說，創辦比賽的初衷就是讓男士們也親近廚房，不僅可以體會烹飪的樂趣，還可以為妻子、母親表達心意。

當天比賽邀請了洛杉磯世界日報社長于趾琴等多位知名人士擔任評審，頒獎典禮將於母親節當天（5月9日）下午2時至4時，在聯合校友會母親節視訊慶祝活動上播出。屆時還將表揚傑出母親、兒童母親節卡片繪畫比賽頒獎，廚藝與插花藝術展示等節目。