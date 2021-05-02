我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

3匪搶金山華埠珠寶店 與警局長僅隔一條街

君子「近」庖廚賽 6高手秀手藝 孫敏「鮮蝦蒸粉絲」奪冠

記者王若然／羅蘭岡報導
比賽選手做菜過程。（記者王若然╱攝影）
比賽選手做菜過程。（記者王若然╱攝影）

第20屆君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽1日在羅蘭岡（Rowland Heights）熱鬧登場，六位進入決賽的男士們大展身手，現場烹飪拿手菜，煎炸爆炒，蒸煮燉熬，色香味型，各有千秋，博得評委們眾口稱好。

記者王若然╱攝影

新好男人烹飪大賽是南加州中國大專院校聯合校友會慶祝母親節的系列活動之一，旨在鼓勵男士走進廚房，為家人吃出健康做表率，同時亦藉此表達對母親及妻子的關愛。

當天參賽的六位選手「各顯神通」，參賽作品個性鮮明。經過評選，孫敏烹製的「鮮蝦蒸粉絲」獲得本屆烹飪比賽冠軍，核桃市副市長秦振國屈居亞軍，第一次參賽的張景宣名列季軍。另有最佳口味獎得主彭南林，最佳刀功獎和最佳網路人氣獎得主陳啟志，以及最佳創意獎得主孔憲評。

陳啟志已多次參加君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽，他說，母親節在他心中是最偉大的節日，他想藉由這個比賽表達對母親的尊敬。

南加州中國大專院校聯合校友會會長郭文斌表示，今年疫情緣故，比賽海選在網路進行，決賽人數也沒往年多，但是，比賽仍相當熱鬧。

評審及主辦單位合影。（記者王若然╱攝影）
評審及主辦單位合影。（記者王若然╱攝影）

該項烹飪大賽創辦人林慧懿表示，今年參賽選手中有不少為大家所熟知的僑界人士，還有南加州政界人士，起到了帶頭作用。她說，創辦比賽的初衷就是讓男士們也親近廚房，不僅可以體會烹飪的樂趣，還可以為妻子、母親表達心意。

當天比賽邀請了洛杉磯世界日報社長于趾琴等多位知名人士擔任評審，頒獎典禮將於母親節當天（5月9日）下午2時至4時，在聯合校友會母親節視訊慶祝活動上播出。屆時還將表揚傑出母親、兒童母親節卡片繪畫比賽頒獎，廚藝與插花藝術展示等節目。

陳啟志與其參賽作品「七彩人生」。（記者王若然╱攝影）
陳啟志與其參賽作品「七彩人生」。（記者王若然╱攝影）

加州 南加 中國

上一則

君子「近」庖廚大賽端出拿手好菜

下一則

世報第四場「牛年理財系列」講座蓄勢待發

延伸閱讀

君子「近」庖廚大賽端出拿手好菜

君子「近」庖廚大賽端出拿手好菜
「我的媽媽」世報味全母親節繪畫比賽 優勝作品出爐

「我的媽媽」世報味全母親節繪畫比賽 優勝作品出爐
世報味全母親節繪畫比賽「我的媽媽」優勝作品出爐

世報味全母親節繪畫比賽「我的媽媽」優勝作品出爐
高麗菜、楊桃、芭樂…台灣蔬果到貨 超市可嚐鮮

高麗菜、楊桃、芭樂…台灣蔬果到貨 超市可嚐鮮
華府台聯會5/9慶母親節 線下50人即日起報名

華府台聯會5/9慶母親節 線下50人即日起報名
慶母親節 安卓第九代電視盒特價

慶母親節 安卓第九代電視盒特價

熱門新聞

四名劫匪截圖。（爾灣市警局提供）

南加最安全城市 爾灣購物中心出現持槍團夥

2021-04-28 02:17
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11
警方槍擊案次日現場調查。（視頻截圖）

洛市街頭濫射2死2傷 華裔司機喪命

2021-04-29 02:20
其中一起槍擊案發生在星巴克。（NBC）

華裔優步司機喪生於南加隨機槍擊案 留下兩個孩子

2021-04-28 14:23
只要憑僑胞卡至衛福部臺北醫院，即可享新臺幣5000元的優惠價格 (原價7000元)。（僑務電子報下載）

申辦僑胞卡在台灣享檢疫優惠 僑委會替僑胞爭取權益

2021-04-27 15:43
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高