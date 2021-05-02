台灣高麗菜抵洛杉磯 美食家林慧懿示範烹飪

美食專家林慧懿。（記者謝雨珊／攝影）

裝有台灣 高麗菜、楊桃、芭樂等蔬果的六個貨櫃近日陸續抵達洛杉磯，5月起將在各大超市上架。美食家林慧懿30日教授大眾如何運用台灣高麗菜及日本 百合，做出簡易又健康的好吃料理，包括高麗菜蒸捲、蝦仁炒百合、川味高麗菜等多道料理。

記者 謝雨珊╱攝影

林慧懿現場示範「高麗菜蒸捲」的作法。首先林慧懿先用刀子從高麗菜根部四周各切一刀，每刀都需要切到根部正中間，第四刀切到底之後「掰」一下，中間根部即可去除。高麗菜底座較硬的部位朝下在鍋裡燙，待兩分鐘後，再將高麗菜翻為正面，同時在鍋裡持續澆水，高麗菜便會一片一片自動落下。落下的大片高麗菜葉即可用來包魚漿或蝦仁或絞肉，並將包好的菜捲蒸熟，即可享用。

林慧懿的「高麗菜蒸捲」。（記者謝雨珊／攝影）

台灣高麗菜的料理樣式多樣，愛吃川菜的林慧懿做出了一道「川味高麗菜」。首先將一點油放入鍋中，適量放入花椒、辣椒、蔥、蒜，接著放入台灣高麗菜炒一炒。林慧懿強調，在下高麗菜時，最好先下較硬的部位，薄的部分可以最後放，因為硬的部分比較難熟。炒了差不多時，林慧懿加入等比例的糖和醋，整鍋再接著炒，炒到高麗菜熟透即可出鍋。這道菜非常適合喜歡「麻」味的民眾嘗試。

林慧懿的「蝦仁炒百合」。（記者謝雨珊／攝影）

林慧懿還示範了簡易的「蝦仁炒百合」。她表示，做這道料理首先得加油熱鍋，同時將太白粉跟鹽灑在蝦仁上可以入味，且蝦仁放了太白粉後滑溜軟嫩，顏色也好看很多。當油已產生泡泡便可關火，接著將蝦仁丟入鍋中。蝦仁很快熟透後必須立即取出，先放置在一旁。接著切點蔥段，將蔥段放入鍋中炒，再把蝦仁放入，再陸續放入剝好的百合、洋蔥、胡蘿蔔等，再放入一點海鹽及高湯，炒一炒即可出鍋，味道鮮甜清爽。

林慧懿的「川味高麗菜」。（記者謝雨珊／攝影）

林慧懿表示，台灣高麗菜鮮甜，不論是蒜炒、清炒、配上培根、辣椒、酸甜辣等都很適合。高麗菜有潤肺的功效，在疫情 期間更加適合享用，有利於身體健康。至於日本進口的山藥及百合，只要加上一點紅棗及冰糖，即可做成營養的甜湯。