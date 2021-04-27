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漢庭頓中國園添新景 春遊流芳園美不勝收

記者王若然／聖瑪利諾報導
鬱鬱蔥蔥的園景。（Alice 蕭提供）
鬱鬱蔥蔥的園景。（Alice 蕭提供）

位於洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）的漢庭頓圖書館（The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens）是南加州居民喜歡的休閒觀景之地，其中蘊含中華古風的流芳園更受華人喜愛。流芳園新擴建的11.5英畝園林於去年開放，新添望星樓、集賢院、筆花書房、環翠閣、翠玲瓏和映水蘭香等景點。

影音來源：Alice蕭╱記者王若然後製

漢庭頓圖書館從2008年開始對遊客開放，以後又歷經2013至2014年以及2019年的擴建工程。目前整個園林佔地15英畝。流芳園室內景點將延後開放，這些景點包括藝術畫廊，傳統學術工作室，以及一家休閒餐廳。

春季的流芳園，各種奇花異草爭相開放，除了庭園中被培育的造型奇特的盆景，還有園中護盤兩側鬱鬱蔥蔥的植物，和盛開的鮮花。登上望星樓，遠處聖蓋博山脈清晰可見，還可以俯瞰大多數流芳園的美景。流芳園內還有面積1.5英畝的映芳湖，環湖有涼亭、茶館、石橋和瀑布，十分美麗。

望星樓。（Alice 蕭提供）
望星樓。（Alice 蕭提供）

除了流芳園，漢庭頓圖書館共有14個風格各異的花園供民眾駐足觀賞，占地約130英畝。漢庭頓圖書館是世界上最大的私立圖書館之一，除了引人讚嘆的美景，還收藏有大量珍貴的歷史文獻，約1100萬份之多，涵蓋多國歷史、建築、景觀設計和規劃等。

疫情期間，所有遊客包括會員都需要提前上網預約門票。遊客需遵循防疫準則包括戴口罩，保持六呎距離，勤洗手等。

漢庭頓圖書館票價分為成人工作日為25元，雙休日為29元。65歲以上分別為21元和24元，軍人和學生票價一樣，工作日為21元，雙休日為24元，四至11歲青少年為13元。根據南加居民Alice蕭的說法，兩個人買會員共花費136元，每隔兩周可以去一次，一年還可以帶兩個客人。疫情期間要在門口測量體溫，在園內不能吃東西。

漢庭頓圖書館每周二閉館，除此之外每天上午10時至下午5時開放。

漢庭頓圖書館 疫情 南加

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