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胡張燕燕 4度出任喜瑞都市長

記者楊青／喜瑞都報導
胡張燕燕第四度出任喜瑞都市長創下最多女性紀錄。（網路照片）
胡張燕燕第四度出任喜瑞都市長創下最多女性紀錄。（網路照片）

喜瑞都市議會日前一致通過市議員胡張燕燕跳級出任市長，這也是胡張燕燕從1992年成功競選地方公職以來第四度出任喜瑞都市長，並創下該市出任市長次數最多女性紀錄。

按照慣例，喜瑞都現任副市長Chuong Vo將在未來九個月出任市長一職，但Vo在本周的改選會議上提名胡張燕燕出任市長，自己則繼續保持副市長職位，這一提議得到市議會無異議通過。

「我深感榮幸，同時也爲喜瑞都高度團結的市議會團隊感到自豪」，胡張燕燕表示，擔任地方民選官員多年，她一直以為民眾服務和顧及大局自勉，保護市議員形象和團隊合作精神，更好地服務大家。

來自台灣的胡張燕燕1992年參加喜瑞都市議員選舉，首戰告捷，在當時華人居民比例只有7%左右的喜瑞都社區傳爲佳話。在1992年至2001年，2017年至2021年，她不僅成爲喜瑞都任期最長的華人市議員，也是該市至今僅有的四度擔任市長的女性。

事實上在2001年至2017年的16年空檔期，胡張燕燕一度希望在政治上更上層樓，參加加州和聯邦公職選戰，無奈她的選區共和黨選民只有24%，壯志未酬。在此期間，喜瑞都卻經歷多年財政困難，赤字最高達500多萬元。她重新回到地方，兩戰兩勝，全力協助城市轉虧爲盈。

胡張燕燕表示，今年將是她最後一次擔任市長，計畫明年退休，希望未來一年扶植和培養有興趣參政的華人。

喜瑞都 華人 台灣

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