南加Desert X雙年展 網紅必打卡景點

藝術家Ghada Amer用鐵皮製作了一些字母形狀的花台，作品名為「女性的特質」。（記者李雪／攝影）

兩年一度極具南加 州地貌特色的藝術雙年展「Desert X」，近期再次登場，全球裝置藝術愛好者都趨之若鶩。其中不少裝置作品已經成為網紅必打卡的「景點」，近來已經刷爆社媒。各項藝術品散落在南加州 沙漠各地，在欣賞藝術品的同時，也可欣賞沙漠野花以及雪山風景，不失為南加民眾春季周末駕車出行的好去處。

影音來源：記者李雪

或因疫情影響，今年參展的藝術家作品較前年大為減少，但也有來自沙烏地阿拉伯到阿根廷全球各地，不過對於觀眾來說也是好消息，因為一整天可以看完。「Desert X」正如其名，展品都散落在南加州的科奇拉谷（Coachella Valley）沙漠中的各個小城市，或野外的戶外荒漠中，最好使用經緯度定位導航。

●永不忘記 打卡熱門作品

從洛杉磯地區出發東行的話，最先到達的作品是位於棕櫚泉市（Palm Spring），由藝術家Nicholas Galanin創作的「永不忘記」（Never Forget），該作品也是今年社媒打卡最熱門的作品之一。藝術家採用耀眼的好萊塢標誌形式，卻在戈壁土地上寫著「印地安土地」，提醒人們這片土地曾屬於原住民。隨後幾分鐘路程遠的「願望井」（The Wishing Well）用非洲加納人民用來打水的塑料桶，切成方塊後組成兩個巨大的正方體，象徵著全球許多人口都需要艱苦跋涉才能獲得水源的水井。

藝術家Ghada Amer用鐵皮製作了一些字母形狀的花台，組成諸如「愛」、「強壯」、「堅韌」等詞語，作品名為「女性的特質」。該作品展示在「陽光之鄉中心花園」（Sunnylands Center and Gardens），該花園曾接待過習近平和歐巴馬會晤活動，處處設置有中文標示，對華人遊客相當友好，而且其園林景觀和建築設計竟然都相當精美，算是看展的意外收穫。

藝術家Eduardo Sarabia用墨西哥 傳統手藝編織的棕櫚樹葉纖維席子做成一個三角形小迷宮，座落在沙漠中，命名為「旅客」（The Passenger）。該作品可以在網上提前預約，能減少排隊時間以進入迷宮，若沒有預約也可等待入內。不過該作品特別放置在離公路略有一段距離的地方，觀眾需要在沙漠中步行一段距離，從而體會移民在荒漠中長途跋涉的經歷和迷茫心態，也正是藝術家想要表達的。

●永久的雲 值得一看

北邊的兩個作品雖然較遠一些，但也相當值得觀看。Alicja Kwade的「旁中心軸（永久的雲）」（ParaPivot (sempiternal clouds)）也可以在網上提前預約，不過現場也可直接進入。作品位於一處山頂，需要步行大約十分鐘的山路。但該作品也是社媒上相當火的打卡聖地，雪白的大理石被高高架起，在藍天和遠山配合下相當壯觀。而位於沙漠溫泉市（Desert Hot Springs），由藝術家Zahrah Alghamdi創作的「牆背後的」（What Lies Behind the Walls）也需要一段步行，不過這個龐然大物也同樣令人驚嘆。

此外，本地藝術家Kim Stringfellow的「長耳大野兔宅地」（Jackrabbit Homestead）講述藝術家本人的經歷。該作品位於棕櫚沙漠市（Palm Desert）中心地帶，可以在該市就餐，作為當日旅行的歇腳處。藝術家Xaviera Simmons租下十號公路附近的數個廣告牌，在上面印上一些圖片和標語，皆是對物質社會的反思。

●觀展裝Desert X應用程序

由於沙漠地區氣候並不宜人，建議民眾出發前查詢當日氣溫並備足飲用水，避免中暑。另外最好也做好防曬措施，選擇在沙漠中步行比較舒適的鞋。各藝術品的地點可在網上提前查好，最好的方式是下載安裝「Desert X」的手機應用程序，上面各藝術品的經緯度定點更加準確。建議勿直接在谷歌地圖上搜索，因為容易導航到往年的作品曾使用過的地點。民眾可以登錄www.desertx.org了解詳情，展覽至5月16日。