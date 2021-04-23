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南加Desert X雙年展 網紅必打卡景點

記者李雪／棕櫚泉市報導
藝術家Ghada Amer用鐵皮製作了一些字母形狀的花台，作品名為「女性的特質」。（記者李雪／攝影）
藝術家Ghada Amer用鐵皮製作了一些字母形狀的花台，作品名為「女性的特質」。（記者李雪／攝影）

兩年一度極具南加州地貌特色的藝術雙年展「Desert X」，近期再次登場，全球裝置藝術愛好者都趨之若鶩。其中不少裝置作品已經成為網紅必打卡的「景點」，近來已經刷爆社媒。各項藝術品散落在南加州沙漠各地，在欣賞藝術品的同時，也可欣賞沙漠野花以及雪山風景，不失為南加民眾春季周末駕車出行的好去處。

影音來源：記者李雪

或因疫情影響，今年參展的藝術家作品較前年大為減少，但也有來自沙烏地阿拉伯到阿根廷全球各地，不過對於觀眾來說也是好消息，因為一整天可以看完。「Desert X」正如其名，展品都散落在南加州的科奇拉谷（Coachella Valley）沙漠中的各個小城市，或野外的戶外荒漠中，最好使用經緯度定位導航。

●永不忘記 打卡熱門作品

從洛杉磯地區出發東行的話，最先到達的作品是位於棕櫚泉市（Palm Spring），由藝術家Nicholas Galanin創作的「永不忘記」（Never Forget），該作品也是今年社媒打卡最熱門的作品之一。藝術家採用耀眼的好萊塢標誌形式，卻在戈壁土地上寫著「印地安土地」，提醒人們這片土地曾屬於原住民。隨後幾分鐘路程遠的「願望井」（The Wishing Well）用非洲加納人民用來打水的塑料桶，切成方塊後組成兩個巨大的正方體，象徵著全球許多人口都需要艱苦跋涉才能獲得水源的水井。

藝術家Ghada Amer用鐵皮製作了一些字母形狀的花台，組成諸如「愛」、「強壯」、「堅韌」等詞語，作品名為「女性的特質」。該作品展示在「陽光之鄉中心花園」（Sunnylands Center and Gardens），該花園曾接待過習近平和歐巴馬會晤活動，處處設置有中文標示，對華人遊客相當友好，而且其園林景觀和建築設計竟然都相當精美，算是看展的意外收穫。

藝術家Eduardo Sarabia用墨西哥傳統手藝編織的棕櫚樹葉纖維席子做成一個三角形小迷宮，座落在沙漠中，命名為「旅客」（The Passenger）。該作品可以在網上提前預約，能減少排隊時間以進入迷宮，若沒有預約也可等待入內。不過該作品特別放置在離公路略有一段距離的地方，觀眾需要在沙漠中步行一段距離，從而體會移民在荒漠中長途跋涉的經歷和迷茫心態，也正是藝術家想要表達的。

●永久的雲 值得一看

北邊的兩個作品雖然較遠一些，但也相當值得觀看。Alicja Kwade的「旁中心軸（永久的雲）」（ParaPivot (sempiternal clouds)）也可以在網上提前預約，不過現場也可直接進入。作品位於一處山頂，需要步行大約十分鐘的山路。但該作品也是社媒上相當火的打卡聖地，雪白的大理石被高高架起，在藍天和遠山配合下相當壯觀。而位於沙漠溫泉市（Desert Hot Springs），由藝術家Zahrah Alghamdi創作的「牆背後的」（What Lies Behind the Walls）也需要一段步行，不過這個龐然大物也同樣令人驚嘆。

此外，本地藝術家Kim Stringfellow的「長耳大野兔宅地」（Jackrabbit Homestead）講述藝術家本人的經歷。該作品位於棕櫚沙漠市（Palm Desert）中心地帶，可以在該市就餐，作為當日旅行的歇腳處。藝術家Xaviera Simmons租下十號公路附近的數個廣告牌，在上面印上一些圖片和標語，皆是對物質社會的反思。

●觀展裝Desert X應用程序

由於沙漠地區氣候並不宜人，建議民眾出發前查詢當日氣溫並備足飲用水，避免中暑。另外最好也做好防曬措施，選擇在沙漠中步行比較舒適的鞋。各藝術品的地點可在網上提前查好，最好的方式是下載安裝「Desert X」的手機應用程序，上面各藝術品的經緯度定點更加準確。建議勿直接在谷歌地圖上搜索，因為容易導航到往年的作品曾使用過的地點。民眾可以登錄www.desertx.org了解詳情，展覽至5月16日。

藝術家Zahrah Alghamdi創作的「牆背後的」（What Lies Be...
藝術家Zahrah Alghamdi創作的「牆背後的」（What Lies Behind the Walls）。（記者李雪／攝影）
掃描二維碼可直接進入「U視頻」播放列表，查找喜歡的周末好去處！
掃描二維碼可直接進入「U視頻」播放列表，查找喜歡的周末好去處！
藝術家Eduardo Sarabia用墨西哥傳統手藝編織的棕櫚樹葉纖維席子做成一...
藝術家Eduardo Sarabia用墨西哥傳統手藝編織的棕櫚樹葉纖維席子做成一個三角形小迷宮。（記者李雪／攝影）
藝術家Ghada Amer用鐵皮製作了一些字母形狀的花台，作品名為「女性的特質」...
藝術家Ghada Amer用鐵皮製作了一些字母形狀的花台，作品名為「女性的特質」。（記者李雪／攝影）
本地藝術家Kim Stringfellow的「長耳大野兔宅地」。（記者李雪／攝影...
本地藝術家Kim Stringfellow的「長耳大野兔宅地」。（記者李雪／攝影）
Alicja Kwade的「旁中心軸（永久的雲）」。（記者李雪／攝影）
Alicja Kwade的「旁中心軸（永久的雲）」。（記者李雪／攝影）
「願望井」（The Wishing Well）用非洲加納人民用來打水的塑料桶，切...
「願望井」（The Wishing Well）用非洲加納人民用來打水的塑料桶，切成方塊後組成兩個巨大的正方體。（記者李雪／攝影）
藝術家Eduardo Sarabia用墨西哥傳統手藝編織的棕櫚樹葉纖維席子做成一...
藝術家Eduardo Sarabia用墨西哥傳統手藝編織的棕櫚樹葉纖維席子做成一個三角形小迷宮。（記者李雪／攝影）
藝術家Nicholas Galanin創作的「永不忘記」（Never Forge...
藝術家Nicholas Galanin創作的「永不忘記」（Never Forget）。（記者李雪／攝影）

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