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德斯康索花園 繁花盛開美如畫 網紅拍照聖地

記者張宏╱拉肯亞達弗林楚奇報導
花園內休息吃飯的地方。（記者張宏／攝影）
花園內休息吃飯的地方。（記者張宏／攝影）

南加最美花園，德斯康索花園，四季花常在！位於拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）的德斯康索花園（Descanso Gardens）是一座南加愛花人每年都會來幾次的賞花聖地。這裡有南加最美的櫻花、山茶花、鬱金香，還是攝影愛好者和網紅拍照聖地。

影音來源：記者張宏

和洛杉磯很多著名的花園一樣，德斯康索花園最初也是一座私產；1930年報業大亨曼徹斯特博蒂在洛杉磯郊外買下一座農場花園，以種植山茶花著名，德斯康索寓意「悠閒的農場」。

滿園鮮花爭艷 令人眼花撩亂

花園佔地150英畝，博蒂後來將花園捐給洛杉磯縣政府。這裡曾經險些變成垃圾場，後來在附近居民組成的花園協會的努力下，與政府合力在花園內增加日本花園、玫瑰花園、丁香花園及賞鳥區。現在這裡不僅成為北美最大的山茶花園，也深受南加民眾喜愛。滿園不同花色，競相爭艷，令人眼花撩亂，沉浸其中，誠屬人生一大樂事。

花園宣傳推廣經理Jennifer Errico表示，花園每年的最佳賞花季節當屬春季，3月開始山茶花、櫻花、水仙、丁香花盛開，4月杜鵑花、 鬱金香、君子蘭、紫藤相繼開放。5月盛夏開始是玫瑰花的主場，秋天則可賞楓葉和茶梅，冬天也有銀杏和山茶花點綴，可謂四季花常在。

鬱金香迎客 日本花園有特色

在花園入口處迎接賓客的是數百株鬱金香，一大片的鬱金香五彩繽紛，宛如鮮花鋪陳的彩色地毯。左轉不遠處就是最受亞裔喜愛的日本花園，這裡也是春天必來打卡的賞櫻聖地。花園雖然不大，但是小巧精緻；鯉魚池、日式木造建築、傳統茶屋，尤其紅色日式木橋兩旁春季櫻花盛開，景緻很上鏡，美貌不輸在日本賞櫻。疫情之前，這裡每年春天園內都會舉辦日本文化活動。

一路經過山茶花、水仙、流水小橋，來到玫瑰花園，這裡不僅種植了數千株玫瑰，五英畝的花園並演繹著歐式氛圍：噴水池、 小河及各式歐式造景；春天也盛開美麗櫻花，吸引來自四面八方的人們在這裡流連忘返。

花園不同的園區，大家可根據自己的體力和興趣選擇遊覽範圍，對於那些帶小孩的父母，園方還會貼心給他們兒童版地圖，不僅適合孩子的體力，且涵蓋更受孩子們喜歡的景點。

搭迷你小火車 櫻花樹下看書

園內除了賞花拍照，迷你小火車（The Enchanted Railroad）深受孩子們喜愛，中途並會突然加速，是非常有趣的體驗。唯每人須額外支付3元，小火車每周二、五及六日開放。大人們則可在園內的餐廳一邊品嚐美食美酒，一邊欣賞美景和聞著滿園清香；也有愛書人坐在櫻花樹下看書，或者野餐小憩。

花園門口還設有禮品店，裡面擺放的都是花園相關的書籍、禮品和園藝裝飾，疫情期間還推出花園專屬口罩出售。禮品店對面是咖啡館，提供三明治簡餐和露天雅座。

在如此美麗的花園和家人朋友流連一個假日，帶著滿身花香，滿眼的美麗回家，心情也會更好。

德斯康索花園（Descanso Gardens ）

地址：1418 Descanso Dr, La Cañada Flintridge, CA 91011

電話： 818- 949-4200

網址：http://descansogardens.org

開放時間：周一到周五9AM–7PM，周六和周日9AM–5PM

該花園在疫情期間接受網絡訂票，每月第三個星期二是免費入園日，但需提前網上預定。

花園很適合全家來。（記者張宏╱攝影）
花園很適合全家來。（記者張宏╱攝影）
鬱金香五彩繽紛。（記者張宏╱攝影）
鬱金香五彩繽紛。（記者張宏╱攝影）
櫻花盛開的四月。（記者張宏╱攝影）
櫻花盛開的四月。（記者張宏╱攝影）
每年春天這裡聚集著賞花人。（記者張宏╱攝影）
每年春天這裡聚集著賞花人。（記者張宏╱攝影）
攝影愛好者。（記者張宏╱攝影）
攝影愛好者。（記者張宏╱攝影）
花園佔地150畝。（記者張宏╱攝影）
花園佔地150畝。（記者張宏╱攝影）
櫻花樹下看書的人。（記者張宏╱攝影）
櫻花樹下看書的人。（記者張宏╱攝影）
亂花漸欲迷人眼。（記者張宏／攝影）
亂花漸欲迷人眼。（記者張宏／攝影）
花園佔地150畝。（記者張宏╱攝影）
花園佔地150畝。（記者張宏╱攝影）
花園四季花開不敗。（記者張宏╱攝影）
花園四季花開不敗。（記者張宏╱攝影）
紫藤花綻放。（記者張宏╱攝影）
紫藤花綻放。（記者張宏╱攝影）
花園門口的紫藤花清香撲鼻。（記者張宏╱攝影）
花園門口的紫藤花清香撲鼻。（記者張宏╱攝影）
刊頭置於文前
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掃描二維碼直接進入【U視頻】播放列表，看看您可能會喜歡的周末好去處！
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很多長者們很喜歡來這裡賞花。（記者張宏／攝影）
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花園四季花開不敗。（記者張宏╱攝影）
花園四季花開不敗。（記者張宏╱攝影）
花園門口還設有禮品店，裡面擺放的都是花園相關的書籍、禮品和園藝裝飾。（記者張宏╱...
花園門口還設有禮品店，裡面擺放的都是花園相關的書籍、禮品和園藝裝飾。（記者張宏╱攝影）
疫情期間，入口要檢測體溫。（記者張宏／攝影）
疫情期間，入口要檢測體溫。（記者張宏／攝影）
漫天櫻花開放。（記者張宏╱攝影）
漫天櫻花開放。（記者張宏╱攝影）

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