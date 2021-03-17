世界晚報／按摩院8死槍案 兇嫌為消除性癮誘惑？
「按摩院8死槍案 兇嫌有性癮 要消除誘惑？／亞特蘭大按摩院8死槍案 兩死者為華女／亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案／針對香港議題 美對中官員金融制裁新增14名／南加安大略煙花爆炸案80個房子受損 警方地毯式調查／Fed不升息助經濟 道指站上33000點／曾唱紅「冰雪奇緣」主題曲 女星爆曾遭餵毒、熟人性侵」，歡迎收聽3月17日「世界晚報」。
亞特蘭大消息，位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯「楊氏亞洲按摩店」16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷；不到一小時，警方再接獲報案，位於派德蒙特路上「黃金按摩水療館」也爆濫射；員警趕抵現場後，發現三名女性遭槍殺，對街「芳香療法水療館」還有另一人被槍打死。喬治亞州切羅基郡警長雷諾斯表示，根據目前警方掌握線索，槍擊案件「可能不是」仇恨犯罪。雷諾斯說，21歲兇嫌龍恩落網之後，對調查人員表示有性成癮問題，並說以前可能造訪過某些水療店。龍恩認為水療店是個「誘惑」，因此想要「消滅誘惑」。不過，亞特蘭大警察局長布萊恩特說，「還有很多調查工作要做，目前判斷動機言之過早。」
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