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1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

解封好開心 聖伯納汀諾縣購物中心重現人潮

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
購物中心美食街開始提供室內就餐。（記者啟鉻／攝影）
購物中心美食街開始提供室內就餐。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾縣14日（周日）疫情從最嚴重的紫色級降為稍緩的紅色。購物中心客容量從原來的25%得以提高至50%，顧客人數明顯比往日多；餐廳也因此在限定容量前提下重啟堂食，其它場所包括健身館、電影院等也限制顧客人數重啟室內服務。

影音來源：記者啟鉻

部分業者對進入紅色級表示謹慎樂觀，認為過去一年疫情反覆，雖然現在接種疫苗人數增多，但要全部接種完成還需一段時間，況且新冠肺炎病毒及變種病毒依舊存在。

當天聖伯納汀諾縣兩大購物中心安大略購物中心、維多利亞花園步行街，顧客人數都比往日多，不少家庭一起前來購物。安大略購物中心一位工作人員說，當天顧客要比平時多了約30%。不少商家門前都排起長隊，商家也將原來限制入店的人數增加。一家鞋店服務人員說，已將原來限制一次十人室內購物，增加到15人。

華裔馮先生帶著家裡的男女老少共七人到購物中心。他表示，有好幾個月沒有到安大略購物中心，這次是藉著退網上購買的商品，一家人到這裡走一走。沒想到人這麼多。他原先不曉得聖伯納汀諾縣進入紅色級，看到眼前購物中心人這麼多，感覺疫情寬鬆了許多；若一切正常的話，希望全面重啟形勢會很快來到。

西裔岡薩雷斯一家在利維多市居住，他們一家自2020年12月以來，有幾個月未到購物中心。這次全家老小八人前來，主要是散散心。岡薩雷斯表示，疫情在年底前就會好轉。希望很快就可以出去痛快旅遊。

在安大略中心經營藝術品攤位的一位華裔女士表示，周六顧客一般就多，當天人也不少。她對顧客購買力恢復很有信心。另一白人攤主表示，對目前疫情形勢審慎樂觀，不應高興太早。

安大略購物中心內美食街也恢復室內就餐，不少顧客一家人一起品嚐美食。在購物中心附近的一家華資自助餐廳提供堂吃服務，但顧客進入前要測體溫。餐廳服務人員說，鑑於室內容納人數限制，一些顧客得在大廳等待。另外一家銷售咖啡飲品及亞洲美食餐廳也提供堂食，經理表示，生意逐漸回暖，但不如預期，還不能太樂觀。

一家華資自助餐廳提供室內堂吃。（記者啟鉻／攝影）
一家華資自助餐廳提供室內堂吃。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心顧客明顯增多。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心顧客明顯增多。（記者啟鉻／攝影）
購物顧客排起長隊。（記者啟鉻／攝影）
購物顧客排起長隊。（記者啟鉻／攝影）

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