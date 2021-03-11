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庫卡蒙加牧場市華人母女命案 遇害女童學校追思

記者啟鉻／庫卡蒙加牧場報導
案發住宅門前有追思紀念物。（記者啟鉻／攝影）
案發住宅門前有追思紀念物。（記者啟鉻／攝影）

加州庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）日前發生華裔家庭母女被害案，其中八歲女兒Ruby Meng就在住家附近的一所小學讀書。案發後，學校老師、學生以及家長、社區居民將鮮花、玩具、氣球、風車，還有追思文字等放在學校門前草坪上，追思這位受害的學生。

被害女孩Ruby Meng生前在Carleton P. Lightfoot小學讀書，從案發現場二樓南向窗子就可見到小學。10日，一位華裔家長前來學校諮詢重啟事宜。他說，已經從媒體報導獲悉兇案。他的兒子與Ruby Meng同在這所小學二年級讀書。他表示，聽到這個慘案真無法形容自己心情，覺得這件事情距離自己太近了。希望警方盡快偵破案件，讓公眾暸解真相，對死者親屬、學校老師、學生有個交代。

Ruby Meng的不少同學也寫下追思文字，放在旁邊，其中就有「我們愛你」、「你是最棒的」，一位同學寫下「聽到發生的事情，悲傷到哭泣」，還有說「與Ruby是永遠朋友」等。一位家長說，被害女孩在這所小學開始上學前班，小學距Ruby家只有一街之隔。兇手奪走了無辜女孩的生命，為什麼這麼狠毒，動機令人費解。

這所小學屬於Etiwanda學區，案發次日，學區在官網發布聲明，表示學區和小學對Ruby Meng和母親被害深感悲痛，學區也安排顧問與有需要的學生和家庭見面，幫助學生和家長度過這段悲傷時期。

記者再次來到案發現場，看到住宅門前有人擺放鮮花和氣球，對死者表達追思。但住宅大門緊閉，附近住家也靜悄悄，似乎整個社區還沉浸在悲傷氣氛中。社區入口處一位亞裔居民對案情不願評論。

這起兇殺案發生在7日凌晨，兇手趁夜進入室內，導致三名女性被刺死傷，死者包括44歲母親賈嘉（Jia Jia，譯音），8歲女兒Ruby Meng，還有另外一名38歲女性友人被刺成重傷，送醫後生命無礙。目前兇手仍未有下落，警方確定這是一起謀殺和企圖謀殺案（Murder/ Attempted Murder）。

華裔家長表示，希望警方盡快找到兇手。（記者啟鉻／攝影）
華裔家長表示，希望警方盡快找到兇手。（記者啟鉻／攝影）
在被害女孩生前小學前擺放鮮花、氣球等表達追思紀念。（記者啟鉻／攝影）
在被害女孩生前小學前擺放鮮花、氣球等表達追思紀念。（記者啟鉻／攝影）

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