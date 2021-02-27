亞凱迪亞市超市百花齊放 小而精更受歡迎

超市雖剛開張，貨架上已陳列齊備。（記者張宏／攝影）

隨著網購興起及超市競爭激烈，人們往往要在不同超市購買所需個性化的商品，這一特色在亞凱迪亞 格外明顯。亞市現在有華資、韓資、德資和本地主流等多家超市，近日在東Live Oak大道又新開張一家主打物美價廉日用品和酒類產品的外資超市。對超市業者來說加劇了競爭，但是對於消費者來說卻是福音。有亞市華人感慨，一日要去四、五家超市好像去周遊世界，選擇多樣性、個性特色、價格和品質的產品。

（影音來源：記者張宏）

在東Live Oak道18日新開一家販賣酒類和以低價著稱的超市Grocery Outlet，而其對面就是老牌超市Albertsons，為亞市居民提供了更多的購物選擇。該超市獨立運營主管Chris Phillips和Amanda Sandoval表示，他們新店創造了30個就業機會，且希望能為亞市居民提供物超所值的商品。同時捐贈了1000元給Our Savior Center食物銀行和亞市商會。該超市在全美有375家分店和75年的歷史。

雖然剛開張，但是超市貨架上已擺滿各式商品，菜蔬、蛋奶、鮮花、日常用品，琳瑯滿目。超市還有一片專屬酒類區，價格也相當親民。超市用醒目招牌展現其價格的便宜，比如一束鮮花5.99元，一盒雞蛋2.49元，巧克力Chip Bar一盒2.99元等。

現場一名客人表示，亞市周邊有好幾家Grocery Outlet，現在市內開新店，購物非常方便。她喜歡來這裡買蔬菜，有機蔬菜的價格便宜且比較新鮮。聽說分店的經營者大多數是夫妻檔，且多來自當地社區，所以對當地的消費習慣也更為了解，讓大家買到所需產品。

亞市華裔市議員戴守真表示，這家超市對標Sam's Club，屬於目前亞市沒有的超市類型。該超市提供很多酒類產品，當初在市議會申請酒牌的時候，雖然有市議員反對，最後還是通過。和其他華人聚集城市相比，亞市保持多元化選擇，既有華人愛去的華資超市和韓資超市，也有主流偏好的各個價格檔次超市，照顧不同族群需求，白人和華人各取所需，且還能互相交叉。

與此同時，亞市民眾的消費習慣也在改變，在亞市生活多年的華人David劉表示，亞市這些年消費習慣也隨著種族比例變遷而改變，現在是白人消費力下降，亞裔 消費能力提高。所以亞市原先比較高端的Pavilions超市現在變成Vons。但是一些老外超市的東西再便宜，華人也不買。華人超市 很多客人不看價錢，只看貨物品質。亞市一些華人在超市購物很喜歡組合，分別去大華超市買華人必需品，去HMart買肉類，去AlDI買喜歡的德國巧克力等。

小而精的個性化超市也成為亞市華人消費的趨勢，華人Shirley翁表示，以往那種大而全的超市逐漸失去競爭力，像Trader Joes和Wholefoods這類有特色和品質的超市，更吸引年輕人和消費力強的消費者。像她時常要跑四、五家超市才能滿足購物需求，不是超市品種不夠全，而是她要更個性化和高品質的產品。