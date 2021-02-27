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蔡英文論文門新裁決 行政法庭要求校方3月16日前釋疑

記者丁曙／洛杉磯報導
牛津大學博士徐永泰分析英國行政法院裁決意義。（記者丁曙／攝影）
牛津大學博士徐永泰分析英國行政法院裁決意義。（記者丁曙／攝影）

英國信息審查行政法庭（Information Review Tribunal）最近作出裁決，要求「信息專員辦公室」（Information Commissioner Office，ICO）主管德罕（Elizabeth Denham），針對她支持倫敦大學不公開蔡英文論文主考官（口試委員）身分的立場，必須在3月16日之前作出解釋，使追尋真相的人們重見一線曙光。

影音來源：記者丁曙

曾經幾度向本報投書「蔡總統論文讀後感」的徐永泰博士25日接受本報專訪指出，蔡英文博士論文爭議並未止息，追求真相的人們從未放棄，英國行政法庭的這項裁決，是探究蔡英文論文門的向前的一個階段性進展。以下是採訪問答。

英資訊自由法 不受限領土管轄權

問：英國信息審查法庭裁決，要求英國信息專員伊麗莎白．德罕（Elizabeth Denham），對她支持倫敦大學不公開兩位論文主考官身分的立場限期作出解釋。這項裁決有什麼意義？

徐永泰：信息專員德罕此前支持倫敦大學不願公布有關口試考官的名字，導致此事走上信息行政法庭訴訟。由於原先法院以限於資源僅為英國公民服務為由，因此解決信息自由的訴求技術性被推遲。現在行政法庭判決，任何非英籍人都可以依據英國資訊自由法，要求相關單位公開人民追求真相的資訊。因此，美國獨立記者Michael Richardson要求ICO 督促倫敦大學公開「蔡英文博士論文主考官姓名」，不再受限於「領土管轄權」，有權利可以繼續追問。

而英國行政法庭的裁決，要求政府資訊管理部門ICO，對於不公開蔡英文的論文主考官的理由說清楚講明白，其意義在於保障民眾享有的知情權，以及政府機構作業，涉及到公共利益應當透明化。

問：如果法庭採信了德罕的解釋，是否意味著此案結束？如果法庭不接受她的解釋，又會裁決怎麼做？

徐永泰：並沒有結束。ICO是一個英國政府的處理資訊的機構，秉持兩項原則：涉及公共利益的資訊必須透明化，涉及個人隱私的資訊不公開。一般人認為蔡英文女士是中華民國總統，她取得學位的過程是否牽涉到誠信問題則是公共利益，而非個人隱私，所以連美國人的追查權利都有保障。

德罕原來支持倫敦大學，這一次面對法庭的裁決應該會很謹慎：她也許會繼續引經據典支持倫敦大學的論點，但也許也會要求倫敦大學提供相關資料，再由她回應法庭。但是，程序上倫敦大學還沒有到直接上法庭應訴的時候。如果有人仍不服ICO的任何裁決，可以向行政法庭上訴。行政訴訟還有一審二審。

口試官姓名公開 不涉及個人隱私

問：倫敦大學表示蔡英文論文考試的主考官是誰，涉及蔡英文隱私權，不能透露。是否所有博士論文主考官身分都必須保密，或只有蔡英文博士論文考官例外？

徐永泰：現在一般大學考學位，口試主考官的姓名在相關學校科系的紀錄裡都可以查到或看到。但是對學生的考評分數和評語則屬於個人隱私， 不會公開，避免可能發生的利益衝突和影響。因為倫敦大學不願意回應學界的質疑，所以才會有美國記者不厭其煩地上訴到ICO，和再上訴到行政法庭。這說明了愈是不讓大家知道真相，大家愈是猜疑。事件變得這麼複雜，解鈴還需繫鈴人，只要授權學校給大家知道就不會有這麼多的法律糾紛了。所以源頭還是在蔡英文本人。

問：根據總統府記者招待會中出示的學生記錄表，蔡英文在倫敦政經學院只註冊了兩年，到底需要多久時間能夠拿到博士學位？

徐永泰：那份學生記錄如何取到和內容，有很多疑點。該學院法律系曾經答覆詢問者，說沒有蔡英文的博士畢業資料。這與倫敦大學公關部門的說法抵觸。我個人認為，如果只用僅僅兩年時間，通常不可能取得人文社會科學博士學位。以我個人和在英國學習的經驗為例，在牛津大學前後讀了七年才取得經濟史博士學位。所以有人問，蔡英文在1983年10月16日參加的考試，究竟是博士生資格（D.Phil probational student Transfer) , 還是最終博士學位（D, Phil Viva）的考試？目前這個問題沒有答案，但這是非常關鍵的問題。

蔡獲頒1.5個博士之說 不可能存在

問：網上流傳一段視頻，當時的民進黨主席蔡英文對一群青年朋友說，倫敦政經學院（LSE）主考官聽了她的論文答辯後討論很久，到底要授與她一個博士學位還是兩個學位，最終給了她1.5個博士學位。大學有1.5 個博士這樣的學位嗎？

徐永泰：無論是學士，碩士還是博士，學術界裡不會有任何科系會頒1.5個學位的。這則蔡英文與學生互動的視頻流傳很廣，蔡英文親口說她的導師也在口試委員會裡。事實上倫敦大學，和其他的學校如牛津劍橋一樣有規定，考生的導師必須避嫌，不能出現在口試現場。

蔡英文還說，她的主考官裡有一位法律學教授和一位經濟學教授。法律教授讚揚她的經濟學部分寫得好，而經濟學教授又說她的法律學部分寫得好。我認為在論文答辯會上，主考官只會對論文中與自己專業相關的部分發表意見，不會對非本人專業的部分作出評價。

論文存婦女圖書館 與規定有出入

問：2019年6月蔡英文的論文提交給倫敦政治經濟學院婦女圖書館（Women’s Library），這篇論文是由學校還是由蔡英文本人交給婦女圖書館收藏？

徐永泰：按照規定，倫敦政經學院存放博士論文主要有三個地方，Senate House Library(法學總圖書館)，IALS(進階法律學圖書館)，和 LSE Main Library (本科生研究生總圖書館)。而不應該是被政經學院主圖書館（LSE Main Library）託管的婦女圖書館（Women's Library)。三個正常收錄博士論文的圖書館都曾經宣稱，館內沒有蔡英文的論文登錄記錄或論文實體版本。所以，蔡英文的論文怎麼在畢業35年以後去了婦女文物收藏圖書館（Women's Library)，具體細節交代不清楚，政經學院也沒有回答。

問：博士論文門曾是2020台灣大選的一個議題。現在大選早已結束，蔡英文也無連任壓力，持續追蹤論文真相有何現實意義？

徐永泰：的確，政治歸政治，學術歸學術。當總統有沒有博士學位不重要，因為那不是必要條件，很多總統都沒有博士學位。但是，你不能沒有博士學位而說自己拿到1.5個博士學位，並且憑藉這個博士學位在學界十多年，一路晉升，青雲直上。作為一個政治人物，要講誠信，並且接受人民的檢驗。如果真的沒有博士學位，也可以向人民坦誠交代，人民會諒解的。實在沒有必要繼續掩飾，並且對真相追蹤者施壓提告， 浪費太多社會資源。我期許真相早日大白，也留給學術界一片凈空。

蔡英文 倫敦 圖書館

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