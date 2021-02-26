英法院判決 讓蔡英文論文門又起波瀾

徐永泰博士稱英國行政法庭的判決是一項階段性結果。（記者丁曙／攝影）

英國 信息審查行政法庭（Information Review Tribunal）近日作出一項裁決，要求英國政府資訊處理機構「信息專員辦公室」（Information Commissioner Office，ICO）專員德罕（Elizabeth Denham），針對她支持倫敦 大學不公開蔡英文 論文主考官（口試委員）的立場，必須在3月16日之前作出解釋。該項裁決使台灣2020大選期間炒得沸沸揚揚的「蔡英文論文門」重起波瀾。

對此，曾經幾度向本報投書「蔡總統論文讀後感」的徐永泰博士，25日接受了本報專訪。他指出，蔡英文博士論文爭議並未結束，追求真相的人們從未放棄。英國行政法庭的這項裁決，是探究蔡英文論文真相的一個階段性結果。實際上很多人都在關注蔡英文是否合法地獲得博士學位。問題還不限於她是否按時上交了論文手稿，而且還得面對一個基本問題——公眾人物的誠信。

蔡英文於2019年6月將論文提交給倫敦經濟學院圖書館（London School of Economics Library），標題為「不公平貿易慣例和保障措施」（Unfair Trade Practices and Safeguard Actions）的論文，原本早應提交以完成獲頒學位的課程設計。但蔡英文遲到的論文似乎是一份草稿，並非符合論文要求的單頁印刷、註解(footnotes)和參考資料的引用等，有諸多疑點。

此外，蔡英文就讀的倫敦經濟學院（London School of Economics）和頒發文憑的倫敦大學（University of London），都拒絕透露據稱批准蔡英文論文的兩位教授的姓名，辯稱涉及蔡英文的隱私權。而蔡英文也從不說明，為什麼要對主考官的身分保密？因此時隔35年後，引發了一場全民矚目的學位和論文的爭議。