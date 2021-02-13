超暖！2企業大年初一送午餐給600醫護

New Century保險公司聯合AmTrust Financial12日為嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）600多名醫護人員送去In-N-Out Burger漢堡車。（記者張宏／攝影）

New Century保險 公司聯合AmTrust Financial，12日為嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）600多名醫護人員送去In-N-Out Burger漢堡車，各個科室的醫護派出代表來領取漢堡，大讚感受到社區的溫暖。醫院院長Patrick Petre呼籲民眾在春節和情人節期間也要遵守防疫措施，即使打了疫苗的人也不是絕對安全。

影音來源：記者張宏

婦產科醫護主任Emily吳12日開心等待著漢堡午餐。她說，很感動社區民眾一直為醫院送來溫暖，醫院也在努力營造一個安全的環境，讓每個病人和家屬都能安心。

New Century保險公司總裁韓維文表示，12日正是華人 農曆新年大年初一，希望能為這些一直戰鬥在第一線的醫護英雄們送去節日的問候和溫暖，因此預訂兩輛漢堡車，為醫院600名醫護提供漢堡飲料和薯片作為午餐。

嘉惠爾醫院歷史超過80年，在華人區擁有地標性地位。Patrick Petre表示，自疫情 發生以來，得到社區各方支持和幫助，這次獲得午餐捐贈非常感謝。

AmTrust Financial的代表也對這次能夠為醫護送去午餐表示高興，希望能為這些醫護英雄做一些貢獻。