年夜菜狂賣 餐廳被迫封單 等待取菜通知像看放榜

人們聚集在告示牌前宛如高考放榜。（記者張宏／攝影）

華人 居家過大年夜，年夜飯變得更加重要！聖谷多家餐廳11日年夜飯都售罄，被迫封單。大年30（2月11日）， 南加聖蓋博 谷華人餐飲業者一大早就開始忙碌著準備年夜飯訂單，預備裝佛跳牆的盆子排長龍，服務生打包要用跑的，廚房馬力全開。但是礙於餐廳人力有限和材料飽和，無法接受更多訂單，大家並希望借助這股「牛勢」買氣，讓今年能滿血復活。

影音來源：記者張宏

大舍私廚11日相當忙碌，尤其是佛跳牆最受歡迎，陳老闆表示，他們的佛跳牆真材實料，因為成本較貴，已賣出50到60份，銷售超過預期。11日大家從早上忙到記者採訪之際，餐廳為此還增加一半人手。但是外賣銷售畢竟比不過堂吃，希望疫情 早日結束。

888海珍11日下午4時聚集大量來取盆菜和龍蝦伊麵等食物的客人，告示牌上貼著預訂訂單，不少人站在告示牌前宛如看考試放榜。餐廳經理Lucy表示，凌晨4時忙到現在，都沒有吃飯，這一天前後有400多人來這裡領取年夜飯食物。大家庭偏好盆菜，初步估計當天賣掉數百盆，小型家庭偏好龍蝦伊麵或螃蟹炒飯。

苦力硬挺的餐廳希望借助新春多一些收入，讓他們能繼續活下去。老北方老闆娘董女士表示，11日生意還不錯，烤鴨最受歡迎，因為本周推出30%的烤鴨折扣，51.99元還送鴨骨頭和12張餅。11日當天烤鴨已售罄，預訂100多隻超過預期。另外羊排也賣光，想吃的民眾可在12日預訂或來店裡購買。黑鱈魚賣的也不錯，還有適合春節吃的四喜丸子銷售很好。餐廳去年真的很難，都快關門了，希望借助春節勢頭能硬挺下去。

米其林餐廳那家小館11日一早就忙碌著，廚房內熱火朝天，廚房外服務生用跑的打包外賣。大廚田勇表示，光是準備食材配菜就已忙了幾個通宵，11日和12日是最忙的時段。一大早電話響不停和網路訂單也陸續進來，但是餐廳人力和食材已無法接受新訂單，只能退錢給客人。今年套餐預訂量達到200多份，且為回饋客人不僅裝在專屬福袋內還附贈元寶酥。相比往年堂吃，今年基本都是外賣，雖開放戶外就餐，但是11日晚只能招待預訂客人。

上海灘11日只送套餐外賣和少量戶外就餐，當天的套餐已全部售罄，老闆鹿強表示，今年大年30生意好，但是因為只是暫時性，所以無法增加太多人手。有限人力的情況下只能量力而為。今年套餐不僅沒有加價，且還推出更適合小家庭吃的套餐，訂購情況也相當活躍。現在大家不是沒錢，而是沒地方消費，希望早日恢復正常，能報復性消費，彌補過去一年的損失。

米其林推薦餐廳的江南春廚房貼滿佛跳牆訂單，餐廳門口長桌上擺滿要裝佛跳牆的鍋子和盆子，不知道的還以為這裡是鍋子賣場。老闆張師傅表示，佛跳牆為保證新鮮都是當天做當天拿，因為每個客人要求不同，所以光是登記就花費很長的時間。