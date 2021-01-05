部分河濱市民：新冠與流感差不多 別擔心

受訪華人長者認為，還是小心避疫為要。（記者啟鉻／攝影）

南加州內陸帝國兩縣新冠病毒感染者數量，截至4日均更加惡化，聖伯納汀諾縣感染者破20萬例，河濱縣也緊隨其後逼近這個數字。不過雖然疫情 持續緊繃，但有部分河濱市受訪人士依舊認為，新冠肺炎 疫情並沒有傳說那樣嚴重，很多人就像得了流行感冒一樣。

受訪華人 長者認為，大家還是小心避疫最重要。但大家對內陸已經出現COVID-19變種病毒並不了解。

內陸近期COVID-19疫情顯得格外嚴峻，截至4日，聖伯納汀諾縣感染者達20萬3309例，河濱縣也達19萬8236例，河濱縣死亡數比聖伯納汀諾縣多600餘例。聖伯納汀諾縣在一周內就增加了3萬8875例感染者，再創新高。

根據縣公共衛生局報告，12月在當地發現COVID1-19變異病毒，與一名到英國旅行返回的大熊湖地區男性居民有關，與其接觸者也被感染。

雖然兩縣疫情都很嚴重，但從記者在河濱市隨機訪問居民，一名西裔保安依舊認為COVID-19疫情並非傳說那麼嚴重，只是人們很害怕，所以才有所謂惡化說法，而很多入院感染者都只是流感，所以不用擔心。他表示，沒有看到周圍誰感染後死亡，他自己雖然總是在外面巡邏物業，也沒有感染。

另外一名非裔中年男子也表示，他經常在外面，但從不戴口罩，只有入店購物時，在店方要求下戴上口罩。他認為，疫情較比剛開始發生時好一些。

兩名河濱加大女生表示，現在疫情比先前嚴重許多，需多加注意，嚴格避疫措施。

較比其他族裔，華人更注重謹慎避疫。一名華人女性年長者與親屬在市中心觀光。女性長者謝女士表示，她年屆七旬，身體很好。對於疫情還是小心避疫最好。她的避疫方法是，盡量減少外出機會，不要和人聚在一起，即使好友也要電話問候。如果要外出買菜購物一定要戴口罩，不要在賣場逗留太久。返家後也要消毒洗手。她說，農曆春節她家人也會聚在一起過年，因為大家防疫做得很好，不用擔心。

河濱縣檢測者COVID-19呈陽性比例為22.6%。目前該縣新冠肺炎感染者死亡2096例，在過去四天中死者數量竟然高於整個十月間死亡數。