我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

部分河濱市民：新冠與流感差不多 別擔心

記者啟鉻／河濱市報導
受訪華人長者認為，還是小心避疫為要。（記者啟鉻／攝影）
受訪華人長者認為，還是小心避疫為要。（記者啟鉻／攝影）

南加州內陸帝國兩縣新冠病毒感染者數量，截至4日均更加惡化，聖伯納汀諾縣感染者破20萬例，河濱縣也緊隨其後逼近這個數字。不過雖然疫情持續緊繃，但有部分河濱市受訪人士依舊認為，新冠肺炎疫情並沒有傳說那樣嚴重，很多人就像得了流行感冒一樣。

受訪華人長者認為，大家還是小心避疫最重要。但大家對內陸已經出現COVID-19變種病毒並不了解。

內陸近期COVID-19疫情顯得格外嚴峻，截至4日，聖伯納汀諾縣感染者達20萬3309例，河濱縣也達19萬8236例，河濱縣死亡數比聖伯納汀諾縣多600餘例。聖伯納汀諾縣在一周內就增加了3萬8875例感染者，再創新高。

根據縣公共衛生局報告，12月在當地發現COVID1-19變異病毒，與一名到英國旅行返回的大熊湖地區男性居民有關，與其接觸者也被感染。

雖然兩縣疫情都很嚴重，但從記者在河濱市隨機訪問居民，一名西裔保安依舊認為COVID-19疫情並非傳說那麼嚴重，只是人們很害怕，所以才有所謂惡化說法，而很多入院感染者都只是流感，所以不用擔心。他表示，沒有看到周圍誰感染後死亡，他自己雖然總是在外面巡邏物業，也沒有感染。

另外一名非裔中年男子也表示，他經常在外面，但從不戴口罩，只有入店購物時，在店方要求下戴上口罩。他認為，疫情較比剛開始發生時好一些。

兩名河濱加大女生表示，現在疫情比先前嚴重許多，需多加注意，嚴格避疫措施。

較比其他族裔，華人更注重謹慎避疫。一名華人女性年長者與親屬在市中心觀光。女性長者謝女士表示，她年屆七旬，身體很好。對於疫情還是小心避疫最好。她的避疫方法是，盡量減少外出機會，不要和人聚在一起，即使好友也要電話問候。如果要外出買菜購物一定要戴口罩，不要在賣場逗留太久。返家後也要消毒洗手。她說，農曆春節她家人也會聚在一起過年，因為大家防疫做得很好，不用擔心。

河濱縣檢測者COVID-19呈陽性比例為22.6%。目前該縣新冠肺炎感染者死亡2096例，在過去四天中死者數量竟然高於整個十月間死亡數。

一位受訪的河濱市西裔保安表示，疫情並不比先前嚴重，很多人只是害怕而已。（記者啟鉻...
一位受訪的河濱市西裔保安表示，疫情並不比先前嚴重，很多人只是害怕而已。（記者啟鉻／攝影）

疫情 華人 新冠肺炎

上一則

澆花草+高歌 施吾庠居家避疫不孤獨

下一則

洛縣各族裔大不同 西裔染疫死亡最多

延伸閱讀

部分南加居民仍認為 新冠與流感差不多 根本不嚴重

部分南加居民仍認為 新冠與流感差不多 根本不嚴重
疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂
ICU吃緊 輕症恐請出院 空出床位

ICU吃緊 輕症恐請出院 空出床位
洛縣日增1.3萬人確診 44人死亡

洛縣日增1.3萬人確診 44人死亡
河濱縣近1周感染者飆增25%

河濱縣近1周感染者飆增25%
303城調查 聖伯納汀諾市最危險

303城調查 聖伯納汀諾市最危險

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡