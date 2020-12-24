12／24世界晚報：六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩亞裔乘客

一名女性嫌犯作案時身穿迷彩外套、皮草帽和灰色皮草頭飾。(紐約市警局提供)

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「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

紐約報導

紐約市 地鐵內發生一起亞裔乘客未戴口罩，遭到三男三女毆打的攻擊案件；該群人與受害人就戴口罩一事發生爭論，更對受害人說：「她是中國人、她有新冠病毒」等反亞裔言論；目前市警總局的仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)已經介入調查，警方也於24日公布部分嫌犯資訊，呼籲知情者指認。

根據警方消息，該案發生在17日下午約1時45分市警轄區六分局內，32歲的亞裔女性受害人當時正搭乘南向A線地鐵，行經格林威治村(Greenwich Village)的第六大道與西四街(West 4th Street)附近時，六名嫌犯走近受害人，就受害人未戴口罩一事發生爭辯。