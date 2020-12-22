後院搭5層樹屋 劉邦蓉、葉美麗夫婦徜徉世外桃源

劉邦蓉、葉美麗夫婦坐在自家後院的樹屋大廳，仿佛置身一座小森林。（記者楊青／攝影）

哈仙達岡一對華裔園藝達人夫婦建造的五層樹屋，花了15年時間，傾半生豐富想像，集各地藝術之美，在自家後院依樹而建，在聖蓋博谷華洋社區傳為美談。

影音來源：記者楊青

早年在羅斯密市創辦藝術花園，從小在台灣 和植物花草打交道的劉邦蓉、葉美麗夫婦，對園林造景研究名聲在外；但在朋友圈中則是他們的私家花園和巨型樹屋，尤其是面積超過1000平方呎的五層樹屋讓人嘆爲觀止。

哈仙達岡華裔園藝達人劉邦蓉、葉美麗夫婦家後院面積超過1000平方尺的五層樹屋，在聖蓋博谷華洋社區傳為美談。（記者楊青／攝影）

樂在其中

劉邦蓉、葉美麗夫婦1979年來美考察，次年就全家搬到洛杉磯 。「我從小在中壢鄉下長大，對大自然情有獨鍾」，劉先生早年在台灣當過記者，跑過六個鄉鎮的社會新聞，後來進入台北交響樂團，「音樂、園藝、文學和詩詞都是最愛」。劉先生和太太在而立之年移民美國，除了在羅斯密經營園林造景雕像和造型植物生意，生兒育女之外的空餘時間，都用在自家後院。

「2004年第一次搭建樹屋，花了四個月建到二樓」，劉先生家後院的參天大樹不知已有多少年頭，但遒勁的枝幹，茂密的樹葉，即便是在90至100度的高溫下，依然宛若置身一片小森林，涼風習習。這些年就是順著樹木的自然形態，劉先生在其中一層層建起屋子、平台、棧橋、上下樓梯，逐年修改加建，面積愈來愈大，現已打造成一座五層高的巨型樹屋，不僅能一層層走上去，還能一間間房子走進去，從一樓的觀景台，二樓的茶室，三樓的酒吧和四、五樓的讀書間和夕陽角樓，還有廁所和洗手間，每層有不同景緻，別有洞天。

有山有水有池塘，有花有鳥有樹屋，劉先生花費將近15年，親手將自己後院打造成世外桃源。（記者楊青／攝影）

「90%的工程都是自己慢慢做」，劉先生說，這些年，除非很重的東西需要工人幫忙，否則他就喜歡自己慢慢打造。蓋建樹屋是非常獨特的藝術創作過程，幾層樓高的樹屋，每天上上下下幾十趟樂此不疲。

變廢爲寶

劉家的樹屋獨特，更獨特的是建造樹屋的各種材料，鄰居和友人廢棄不用的「垃圾」或公園和野地散步撿來的枝枝條條，都成了劉家樹屋的建材和裝飾。

巨大的樹屋裏還有專門一層是酒吧，地板、牆壁沿樹而建，吧檯、雅座、燈具等等全部都是劉先生利用鄰居和親友家的廢物改造而成。（記者楊青／攝影）

去公園和野外散步隨手撿來的殘垣斷樹，劉先生用來做成了樹屋的門；朋友家準備丟棄的床架，成了劉家樹屋上酒吧的頂棚；床頭板做成了樹屋中酒吧的雅座；垃圾桶翻轉過來就成了別致的吊燈，汽車機油過濾器變成了獨一無二的吊燈；鄰居丟棄的老舊搖椅，成了樹屋露台孩子們最喜歡的地方，午後或傍晚看書或冥想一坐半天。

寫得一手好字的劉先生，特別在樹屋酒吧玻璃門上寫上「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」，一年四季親人友人來來往往，憑添許多歡樂與思考。

喜歡石頭的劉先生在後院草坪上形形色色的巨石，增添庭院雅趣與想象空間。（記者楊青／攝影）

劉先生表示，因爲從小喜歡動手，加上自己特別喜愛，在自家後院搭建樹屋的過程簡直就是一種享受，但動手之餘還有很多思考，比如如何讓樹屋堅實安全，經得起多年風吹雨打，還要將對樹木的傷害減少到最小，還要考慮到樹木的生長，所以每層都給樹木留下足夠空間，卻又要防止大型動物進入人居空間，所以每幾年就要重新打開地面與樹木交接處，以便樹木繼續生長，還要處理年久腐朽的木條，「好在加州比較乾燥，雨天不多，要重新修補的地方並不多」。

自己動手

劉家的房子位於哈仙達岡的山頂地區，遠眺洛杉磯市中心。劉先生說，他家後院本來是一個坡度很深的正方形，為打破單調，他先在後院造成出一個大提琴形狀的巨大木平臺，原來部分草坪變成了魚池和水面，上百尾錦鯉暢遊在假山與睡蓮之間；魚池的旁邊建成了一個日式的冬暖夏涼的客房。家中客人每天清晨遠眺都市，近聼百鳥爭鳴和潺潺流水，宛若仙境。

穿過一片肉類植物林，劉先生和太太在疫情 其間種植了20多株水果樹，桑椹、巴樂、紅棗、蓮霧、脆柿、釋迦、四味蘋果和火龍果等等。果園的另一邊則是林立的怪石，有的像老虎，耳朵嘴巴都有蓄勢待發的感覺，有的像張著大嘴的河馬，有的則是翩翩起舞的天鵝。

劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

「其實很多東西自己動動手就很不一樣」，劉先生說，他家後院原來有一個浮動的游泳池，孩子們長大後，他將原來的斜坡打造成梯田式景觀，大大增加使用面積，且每一層都不同景緻，從廣西運來的石鐘乳、福建漳州九龍壁，以及各種花草樹木，都有一片美麗空間。

將後院斜坡改造成巨大的平臺，放置假山和吊床，遠眺市井，有如世外桃源。（記者楊青／攝影）

三個孩子和七個孫兒們長大離家，劉家的大房子一下清靜很多，「其實還是很多事情可做，他種種水果，我修剪玫瑰」，劉太太表示，夏天的清晨，她會用玫瑰花瓣、薄荷和桃子調成玫瑰茶，平常還做做瑜伽；等孩子們回來的時候，又是熱熱鬧鬧一大家子，屋裡屋外屋上屋下歡聲笑語。

今年疫情期間，劉先生還專為太太開闢了新的玫瑰園，等春暖花開，滿園飄香，太太每天採下花瓣，泡上玫瑰茶，兩人天天過著神仙日子。