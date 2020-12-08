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亞凱迪亞華人手機店被搶 3黑衣人3分鐘得手

記者張宏／亞凱迪亞市報導
店員和客人（右側三人）看見搶劫場面都很傻眼，但也表現淡定。（視頻截圖）
店員和客人（右側三人）看見搶劫場面都很傻眼，但也表現淡定。（視頻截圖）

亞凱迪亞市（Arcadia）一家華人手機店日前被搶，三名青少年黑衣搶匪衝進店裡，三分鐘搶走價值近萬元的手機、耳機等產品。工作人員看著歹徒肆無忌憚拉拽手機樣品的樣子，很傻眼很無奈。

影音來源：華人手機店╱記者張宏後製

3日中午11時59分，亞市一家華人手機店在正常營業，店裡當時還有一名客人。突然衝進來三名穿著黑色帽衫的男性，他們蒙著臉，直接衝到貨架拿耳機、手錶等單品盒子，手法迅速。

根據店家提供的視頻顯示，其中一名男性搶匪在生拉硬拽固定在展示台上的手機，眼看手上力量不夠，還用腳踹。旁邊的店員和客人見此場面都很傻眼，但也表現淡定。三名歹徒得手後離開，前後不過幾分鐘。

該店華人店主表示，以前發生過類似案件，但都是臨近下班時間，這次發生的時間較早。因事先培訓時都告訴過員工安全第一，所以沒有人員受到傷害。案發時他不在店裡，也是事後看視頻和從員工口中得知具體情況。歹徒作案前後只有三分鐘，偷走價值7000到8000元的耳機、手機、手錶等產品。歹徒看起來都很年輕，大概17歲左右，沒有開車也沒亮出武器。

他說，案發後就報警了，警局表示會加強巡邏。這種事情他們這幾年已見過好幾次，手機店很容易被搶被偷，因為物品價值都比較貴。不過是第一次看到中午就來搶。他們店舖其實已經很小心，都是關門再結帳，且該有的警鈴都有，店家能做的也都做了，總不能請個保安站門口。他在美國生活十多年，感覺今年的確比較亂，警察也不是不做事，但防不勝防。幸好沒有人員受傷害，生命安全最重要。

手機 華人 亞凱迪亞

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