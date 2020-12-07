假裝避疫？商場購物人潮依舊

亞凱迪亞市西野商場這個周末人頭攢動，商場內部節日氣氛濃厚。（記者張宏／攝影）

南加地區疫情 日益嚴重，6日午夜起並須遵守州政府要求，開始施行為期三周的居家避疫（Stay-at-Home）新政策，屆時零售業如商場要求保持20%的客容量。但隨聖誕節 來臨，即使洛縣 早在州政府下令前，即於11月30日起限制非必要生意的商號客容量降低至20%，不少民眾6日依然湧向商場買禮物或搶好康，且部分商店門口和一些區域依舊出現聚集人潮。有民眾說，大家只是「假裝在避疫」，實際效果很有限。

影音來源：記者張宏

亞凱迪亞市西野商場這個週末人頭攢動，商場內部節日氣氛濃厚，四處可見聖誕節裝飾及各種大禮包促銷活動。在每個商場入口處都有專屬工作人員計算出入人數，保證符合洛縣衛生局要求的20%客容量。但在某些區域還是出現人群聚集，比如一家美妝品店因有9.9元可買三件產品的好康，門前大排長龍。數十人聚集在這裡，雖然店家讓大家保持足夠間隔，且人群分流排隊，但在密封的空間裡，大量人群還是讓人擔心。

民眾聚集在一家店門前。（記者張宏／攝影）

華人成先生5日來這裡買衣服，他表示，如果不是大家戴著口罩，現在商場的人潮和去年也差不多。在同一個屋頂和空間內，商家在限制人數，但旁邊的過道卻人潮洶湧。難道過道比店裡更安全？所謂居家避疫就是政客在瞎折騰，民眾在瞎糊弄，所有人都在「一本正經的假裝防疫」。

聖蓋博居民王小姐也對商場人潮表示吃驚。她說，她原以為這裡沒有開門，聽朋友說才知道開門了。來了發現人真的蠻多，尤其一些比較熱門的店鋪前，雖然限制進店人數，但店外一樣聚集著人群。感覺商家也不容易，該做的都做了，但最重要的還是要做生意。民眾也是靠自覺，有的人雖然看起來戴著口罩，但是鼻子基本露在外面。商場唯一人少的地方是室內用餐區，因之前已不准室內就餐，冷冷清清。但看到有些人拿著泡麵在商場戶外休息區吃。

Nordstrom專門闢出一個快速選購禮物區。（記者張宏／攝影）

有民眾表示，疫情再怎麼嚴重，節總要過。來商場感受一下節日氣氛，買禮物給親朋還有自己也無可厚非。西野商場不僅沒有因疫情減少節日裝飾，且還針對疫情特點，設置專屬選購禮物的區域。在Nordstrom專門闢出一個禮物區，擺放著杯子、帽子等，可作為聖誕禮物的小物件，這些是商家特別挑選出來方便民眾將這些物品直接放入禮物袋，減少選購停留的時間，且禮物袋還印製名字，成為專屬的禮物袋。(相關報導見B3頁)