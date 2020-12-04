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LAX虛擬巡遊 不出門也能逛機場

洛杉磯訊
洛杉磯世界機場（LAWA）啟動洛杉磯國際機場（LAX）機場的虛擬360度遊覽。（LAX提供）
洛杉磯世界機場（LAWA）啟動洛杉磯國際機場（LAX）機場的虛擬360度遊覽。（LAX提供）

首創虛擬現實（VR）體驗，洛杉磯世界機場（LAWA）啟動洛杉磯國際機場（LAX）虛擬360度遊覽，讓民眾足不出戶，也能導覽機場。

影音來源：LAX

通過沉浸式和高分辨率的360度視頻體驗，所有人可在線上進行虛擬導覽，機場首席企業策略事務官Michelle Schwartz表示，疫情激發機場尋找與社區保持聯繫的新方法，首次開展的虛擬機場之旅，為來自世界各地的航空愛好者提供最佳座位，虛擬機場之旅是獨一無二的體驗。

虛擬之旅的飛行路線從Flight Path博物館和學習中心出發，穿越LAX周圍著名目的地，同時有解說員解釋LAX的運作和歷史。虛擬遊覽中看到的目的地，包括澳航維修機庫，鮮為人知的新中場衛星大廳（Midfield Satellite Concourse）的外觀，和歷史悠久的「機庫1」；該機庫建於1929年，是LAX中第一座也是最古老的建築。

LAX虛擬機場之旅可共享，可深入了解主要機場的日常運作所涉及的各種工作，巡遊時間超過37分鐘，並提供高達4K Ultra HD的分辨率。洛杉磯國際機場（LAX）虛擬360度遊覽網址：https://www.youtube.com/embed/24wfep4W5uM。

機場 LAX 洛杉磯

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