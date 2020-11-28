白蟻入侵 聖瑪利諾市政廳關門除蟲

聖瑪利諾市政廳連同警局、消防局遭到白蟻侵擾，日前請來除蟲公司清潔。（記者李雪／攝影）

聖瑪利諾 市政廳連同警局、消防局遭到白蟻侵擾，日前請來除蟲公司清潔，近期都將暫時關閉。市政工作場所暫時轉至聖瑪利諾中心。

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聖瑪利諾的居民最近都會看到，市政廳被除蟲公司的帆布包著，連同後面的警局以及旁邊的消防局，市議員黃文谷對此解釋是因遭白蟻侵擾。

據市府官網信息，市政廳因為進行必要的熏蒸處理，從本月25日開始對工作人員和公眾完全關閉。工作人員將臨時移至聖瑪利諾中心（San Marino Center），不過沒有電話。 如果居民需要即時的幫助，可以給市府發送電子郵件，工作人員將盡快答覆。員工將在感恩節假期後返回市政廳，再回復這一期間的電話留言。

民眾可在聖瑪利諾市府的官網上，找到市府各部門員工的電子郵箱名錄，其他網上事務也依舊繼續。

市議會本月初批准了一系列的維修、升級和除蟲預算 ，尤其包括除蟲薰蒸、電力系統的升級，以及之前一再推遲沒有進行的建築維護，加上最近地震 造成的一些小問題。市府批准8萬4000多元預算，用來薰蒸、維修和重刷多處牆壁、換掉壞掉的馬桶、修理下水道等。

選擇感恩節薰蒸是因為節假期間上班員工更少一些。市府樓房老舊，遭到白蟻、蚊子、蜘蛛等蟲害，警員和市府職工經常不堪其擾。警長John Incontro表示，警員們每天在這棟建築裡停留很長時間像家一樣，但現在顯然不是一個健康的家，這也會影響到士氣，警員們需要一個乾淨的環境。