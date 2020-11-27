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世界晚報／紐約經文處爆發疫情前 會議超「10人聚會上限」

洛杉磯訊
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆疫情前 曾無視輪班防疫請求?／疫情爆發近一年 譚德塞：國際專家將進入武漢調查／受第二波疫情影響 黑五紐約曼哈頓實體店蕭條／邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查／捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款／史指那指創新高 全周股指升逾2%／「動物天橋」有用！影片拍到牠們都走這穿越公路」，歡迎收聽11月27日「世界晚報」。

紐約消息，紐約經文處26日也傳疫情。世報接獲爆料，紐約經文處副處長張俊裕20日在內部會議拒絕輪班，還對雇員多次表示，辦事處完全遵照當地法令，疫情是個人感受，現在外面很多人減薪裁員，大家還有工作可以做就該感激。還舉例第一線醫護受不了壓力也是離職，似乎在暗示要求輪班的僱員，受不了可以離開。

據了解，張俊裕在會中反覆強調一切都是遵照州政府規定，沒有違法，但有該場會議超過15人參加，早就超過州政府的「10人聚會上限」。另外，在26日傳出雇員確診後，紐約經文處要求接觸者居家隔離觀察，但未積極安排接受病毒檢測，掌握疫情；且直到27日才進行辦公室區域消毒。

紐約 疫情 譚德塞

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