議員緊要關頭雪中送炭 巴市准戶外用餐

巴沙迪那市允許餐廳繼續戶外用餐，成為洛縣唯一可以戶外用餐的城市。圖為24日傍晚科羅拉多大道上戶外用餐的人們，安然享用美食。（記者李雪／攝影）

因為新冠病毒病例激增，洛杉磯縣公共衛生局下令暫停戶外用餐三周。但巴沙迪那市議會卻允許餐廳繼續提供戶外用餐，成為洛縣 唯一可以戶外用餐的城市。巴市餐飲業主們對這項發展喜出望外，表示「非常高興能繼續生存下去」，也歡迎各地食客去巴市消費用餐。

影音來源：記者李雪

「這簡直是雪中送炭」，位於巴市老城區的「幺妹火鍋」負責人唐女士，24日受訪時才得知這一消息，在反覆確認後連說多次「特別開心」，並表示一定會以安全作為第一要則。原本在前一天得知洛縣要關閉戶外用餐後，已經通知員工周四就不必上班了。

她表示，在洛縣早先開放戶外用餐之前，該店已經五個月都沒能營業，對業者來說的確是很大挑戰。在開放戶外用餐後又重新買材料、重新計畫和開張，如果再關閉戶外用餐，「這對火鍋店是致命的」，她表示雖然有做火鍋外賣，但畢竟很少。

唐女士表示，疫情對於華人 餐廳來說特別難，很多留學生都回國了。在疫情前該店70%至90%都是華人，平時晚上都會排隊，周末更是爆滿，而且火鍋店又主要做冬天生意。現在基本沒什麼留學生，大約只剩一成。現在反倒是70%至80%都是洋顧客，勉強能將店支撐下去。

作為全洛縣唯一一個可以開放戶外用餐的城市，唐女士還是謹慎表示，不抱希望會有太多華裔食客從別的城市來就餐，因為華人大多還是比較謹慎防疫，盡可能選擇在家用餐。

不過科羅拉多大道上的墨西哥酒吧餐廳「Anayas」的業主Juan Anayas，則比較樂觀。他希望這會吸引更多周邊城市的食客來光顧。「我們在這裡等大家」。表示一定會嚴格遵守各級政府的衛生規定。「非常高興能繼續生存下去了」，員工也很高興能繼續上班。

他表示，因為在開放戶外用餐之前，真的是「什麼都沒有」，因為該餐廳是酒吧風格，做外賣很難。提及在洛杉磯市還有一家餐館，那家店就只能關閉戶外用餐；好在那家店的風格以及所處位置可以做外賣，應該能維續。

巴市發言人Lisa Derderian表示，市府會每天評估數據，但根據23日晚在市議會上的討論，目前巴市不會在洛縣要求的25日晚10時，或甚至不久的將來關閉戶外用餐服務。巴市這項宣布是洛縣下令，在25日晚10時開始的至少三周內，禁止餐廳、啤酒廠、釀酒廠和酒吧提供戶外就餐命令後宣布。

巴市擁有自己的公共衛生部門，該部門有權獨立於洛縣發布衛生命令。但通常巴市命令會緊跟洛縣命令。截至24日下午，巴沙迪那累計有3454例確診和132例死亡。

洛縣決定暫停戶外用餐的決定，引發了餐館和一些縣官員強烈反對，擔心災難性的經濟損失。縣衛生官員認為，鑑於嚴重的醫療危機，必須限制戶外用餐。

長堤 市也有自己的公共衛生部門，但該市呼應洛縣發布的新衛生命令，禁止戶外用餐。該命令將於25日晚10時生效，且和洛縣一樣只允許餐飲業經營得來速、路邊和其他戶外取餐和送餐服務。目前長堤市已報告1萬5226例確診病例和270人死亡。