七個主題房間！亞裔打造甜甜圈博物館

在橙縣西敏市一處商場二樓6月新開設了一家甜甜圈主題博物館。（記者張宏／攝影）

疫情 限制人們出行，卻無法限制人們的想像力。由多名亞裔 打造的甜甜圈博物館 ，以甜甜圈作為主體，打造不同風格的主題拍攝房間，讓人們即使無法出遊，也能享受拍照的樂趣，拍出美美可愛的照片。

影音來源：記者張宏

橙縣西敏市（Westminster）一處商場二樓新開設一家甜甜圈主題博物館，這是由幾個亞裔年輕人創立的博物館。創始人Kathy Ly，和共同創始人Alix Luu及Brian Ross，想通過新的方式分享他們對甜甜圈的熱情和創意，創造一個適合所有年齡的甜甜圈互動體驗，把人們聯繫在一起，度過美好時光，並留下持久回憶。

博物館占地7000平方呎，共有七個房間。入口處是國際旅行主題的房間，這對因疫情無法出遊的人是最好的拍攝場地，這裡有各國國旗打造的甜甜圈牆。之後是甜甜圈嬰兒房、甜甜圈教室、甜甜圈熱氣球、甜甜圈牆、甜甜圈燈光密室等不同主題的房間。來這裡參觀的人們涵蓋不同年齡層，有小孩也有大人。人們在這裡擺出各種姿勢拍照、合影和拿著道具玩耍。

每一個離開博物館的民眾都能獲得一個Krispy Kreme提供的甜甜圈，讓大家帶著甜蜜的視覺和味覺記憶回家，獲得面對現實的力量。

Kathy Ly表示，博物館在今年6月經歷許多障礙後終於開幕，但沒多久就遭遇新冠疫情，停業三個月。9月重新開業後，收到眾多來訪者的積極反饋，他們認識到在疫情期間人們更希望獲得甜蜜的撫慰。甜甜圈是一個甜蜜幸福象徵，來這裡的人們有的是甜甜圈的愛好者，有的是單純感受甜食的美好。

在嚴格遵守防疫規定的大前提下，博物館現已與爾灣一家公司合作，將博物館轉變為密室逃生遊戲場地。參與者可在其中摸索並解決難題，從而解鎖甜食。此外，博物館還接受私人派對的預訂，包括生日聚會，單身漢派對，攝影和其他慶祝活動。詳情可登錄https://www.donutlifemuseum.com/。