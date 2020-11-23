我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

七個主題房間！亞裔打造甜甜圈博物館

記者張宏／西敏市報導
在橙縣西敏市一處商場二樓6月新開設了一家甜甜圈主題博物館。（記者張宏／攝影）
在橙縣西敏市一處商場二樓6月新開設了一家甜甜圈主題博物館。（記者張宏／攝影）

疫情限制人們出行，卻無法限制人們的想像力。由多名亞裔打造的甜甜圈博物館，以甜甜圈作為主體，打造不同風格的主題拍攝房間，讓人們即使無法出遊，也能享受拍照的樂趣，拍出美美可愛的照片。

影音來源：記者張宏

橙縣西敏市（Westminster）一處商場二樓新開設一家甜甜圈主題博物館，這是由幾個亞裔年輕人創立的博物館。創始人Kathy Ly，和共同創始人Alix Luu及Brian Ross，想通過新的方式分享他們對甜甜圈的熱情和創意，創造一個適合所有年齡的甜甜圈互動體驗，把人們聯繫在一起，度過美好時光，並留下持久回憶。

博物館占地7000平方呎，共有七個房間。入口處是國際旅行主題的房間，這對因疫情無法出遊的人是最好的拍攝場地，這裡有各國國旗打造的甜甜圈牆。之後是甜甜圈嬰兒房、甜甜圈教室、甜甜圈熱氣球、甜甜圈牆、甜甜圈燈光密室等不同主題的房間。來這裡參觀的人們涵蓋不同年齡層，有小孩也有大人。人們在這裡擺出各種姿勢拍照、合影和拿著道具玩耍。

每一個離開博物館的民眾都能獲得一個Krispy Kreme提供的甜甜圈，讓大家帶著甜蜜的視覺和味覺記憶回家，獲得面對現實的力量。

Kathy Ly表示，博物館在今年6月經歷許多障礙後終於開幕，但沒多久就遭遇新冠疫情，停業三個月。9月重新開業後，收到眾多來訪者的積極反饋，他們認識到在疫情期間人們更希望獲得甜蜜的撫慰。甜甜圈是一個甜蜜幸福象徵，來這裡的人們有的是甜甜圈的愛好者，有的是單純感受甜食的美好。

在嚴格遵守防疫規定的大前提下，博物館現已與爾灣一家公司合作，將博物館轉變為密室逃生遊戲場地。參與者可在其中摸索並解決難題，從而解鎖甜食。此外，博物館還接受私人派對的預訂，包括生日聚會，單身漢派對，攝影和其他慶祝活動。詳情可登錄https://www.donutlifemuseum.com/。

甜甜圈教室。（記者張宏／攝影）
甜甜圈教室。（記者張宏／攝影）
甜甜圈花園。（記者張宏／攝影）
甜甜圈花園。（記者張宏／攝影）
這裡是甜甜圈粉絲的天堂。（記者張宏／攝影）
這裡是甜甜圈粉絲的天堂。（記者張宏／攝影）
甜甜圈主題牆。（記者張宏／攝影）
甜甜圈主題牆。（記者張宏／攝影）
人們在這裡合影。（記者張宏／攝影）
人們在這裡合影。（記者張宏／攝影）
在橙縣西敏市一處商場二樓6月新開設了一家甜甜圈主題博物館。（記者張宏／攝影）
在橙縣西敏市一處商場二樓6月新開設了一家甜甜圈主題博物館。（記者張宏／攝影）
這裡是甜甜圈粉絲的天堂。（記者張宏／攝影）
這裡是甜甜圈粉絲的天堂。（記者張宏／攝影）

編輯推薦

博物館 疫情 亞裔

上一則

太平洋地產貸款 推300萬倉庫重貸

下一則

橙縣康考迪亞大學多人確診 改線上教學

延伸閱讀

疫情惡化 華府7博物館與動物園再關

疫情惡化 華府7博物館與動物園再關
甜甜圈博物館 打造夢幻美食主題屋

甜甜圈博物館 打造夢幻美食主題屋
感恩節居家慶祝…烤火雞不敗祕訣 專家教你做

感恩節居家慶祝…烤火雞不敗祕訣 專家教你做
感恩節居家過節 美食達人和米其林廚師教你大菜秘訣

感恩節居家過節 美食達人和米其林廚師教你大菜秘訣
戶外就餐 帳篷彩燈別有風味

戶外就餐 帳篷彩燈別有風味
阿市山谷大道倉庫大火 一片狼藉

阿市山谷大道倉庫大火 一片狼藉

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
目前在洛杉磯加大擔任醫師的林育湘。（林育湘提供）

染疫了怎麼辦？醫師：每天自測血氧 超標需及時就醫

2020-11-17 21:08
南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座，左上為Ali Gholamrezanezhad醫師，右上為新冠病毒專家Paula Cannon，右下為主持人Leigh Hopper，左下為新冠肺炎檢測專家Susan Butler-Wu。

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

2020-11-18 20:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友