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動作片「急先鋒」成龍被摩托車壓水下 唐季禮急哭了

記者王若然／洛杉磯報導
導演唐季禮。（視頻截圖）
導演唐季禮。（視頻截圖）

有30多年合作經驗的黃金搭檔導演唐季禮（Stanley Tong）和功夫巨星成龍，攜巨製動作片「急先鋒」（Vanguard）20日登陸北美影院，觀眾可以看到經典的成龍式幽默武打場面，以及上億豪車、航空母艦等大場面一飽眼福。

「急先鋒」講述由成龍在片中飾演的國際保鏢團隊「急先鋒」總指揮唐煥庭，負責率領手下赴英國營救遭到雇傭兵組織「北極狼」綁架的中國富商秦國立，卻又發現驚天大陰謀的故事。主演包括成龍、楊洋、艾倫、徐若晗、母其彌雅等。

成龍駕駛水摩托。（「急先鋒」電影提供）
成龍駕駛水摩托。（「急先鋒」電影提供）

唐季禮接受本報專訪時說，電影中很多打鬥場景都是演員們花了很多心血完成的，其中在瀑布上的一場追逐戲令他印象最深刻。當時試戲時，成龍和母其彌雅都發生意外墜入湍急的河流中，成龍被摩托車壓在水下超過30秒才被救出。當時他在旁邊看著都急哭了。母其彌雅在另一場戲也被沖下水，抓住樹枝得救，上岸後嘴唇都發紫了。當時還未正式開拍就發生兩場意外，很擔心演員還想不想拍下去，結果兩位演員都很努力地完成了。

「急先鋒」主演成龍。（「急先鋒」電影提供）
「急先鋒」主演成龍。（「急先鋒」電影提供）

唐季禮自電影「警察故事3」與成龍第一次合作，到如今已有30年。後來兩人各自到好萊塢發展，30年來大小合作不斷。唐季禮說，成龍的很多籌款晚會和演唱會也都是他導演的。談到其他幾位演員時，他表示每個演員都很努力，希望可以通過大製作電影來「帶一帶」新人演員。

電影劇照。（「急先鋒」電影提供）
電影劇照。（「急先鋒」電影提供）

唐季禮說，這是楊洋真正意義上第一次的動作電影，前期接受長時間的訓練，也是一位「陽光帥氣的」年輕人。而母其彌雅之前就參與了唐季禮的電影「功夫瑜伽」，唐季禮說，她花了三年時間為這部電影做準備，包括摩托車特技、潛水等。艾倫在電影中則是喜劇和「暖男」擔當，他出演的「羞羞的鐵拳」讓唐導印象深刻。

母其彌雅接受本報專訪時說，「現在觀眾是很挑剔的，他們不僅想看你在地上打，還想看你在水裡打，在天空中打。」為了拍「急先鋒」，她學了滑翔傘，成為了自由潛的愛好者，她笑稱「上天入地成為三棲動物。」

母其彌雅在電影中的動作戲。（「急先鋒」電影提供）
母其彌雅在電影中的動作戲。（「急先鋒」電影提供）

還有一場戲是母其彌雅駕駛摩托車。她說，拍戲前特別考上了摩托車駕照。戲中的動作要求駕駛摩托再跳到摩托上，她當時覺得沒那麼難，但是導演後來增加了難度，要她再做一個前空翻跳到前面的勞斯萊斯車上。母其彌雅當時呆住了，「我不是怕翻不上去，而是怕把勞斯萊斯踩壞了。」

這次是母其彌雅與唐季禮導演第二次合作，她本是專業瑜伽高手，參演功夫片是一次突破。母其彌雅稱唐導不僅是優秀的導言、編劇，還是她的導師，指點她的武打功夫更上一層樓。她希望通過自己的努力，讓更多人知道母其彌雅是一個好演員。

楊洋。（「急先鋒」電影提供）
楊洋。（「急先鋒」電影提供）

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