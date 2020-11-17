感恩節居家慶祝…烤火雞不敗祕訣 專家教你做

感恩節居家過節，大菜上桌，餐桌不將就。（楊軍提供）

今年感恩節政府鼓勵大家居家過節，但感恩大餐不會因此縮水。美食達人林慧懿16日分享她獨門、不會失敗的烤火雞祕方；米其林一星餐廳大廚田勇，再現淮揚菜百年脫骨祕笈，推出南加 限量15隻的八寶鴨；美食素人則分享如何打造體面好吃的「大菜」料理祕訣。

影音來源：記者張宏

感恩節一定要有火雞才有節日氣氛 ，火雞可在超市購買，也可像華人 Kevin張那樣去獵一隻新鮮火雞。

華人Kevin張自己去獵一隻新鮮火雞。（Kevin張提供）

林慧懿特別分享一套獨門的烤火雞方法，她說，這道菜絕對不會失敗，將12磅左右火雞用蔥薑酒花椒醃製，放在冰箱24個小時讓肉入味。在感恩節當天，在大鍋內加入一整瓶李錦記豉油雞汁，配上兩罐高湯和水，等水開放入火雞。中大火煮五分鐘，悶到涼。晚上吃的時候，將烤箱預熱到325度，把火雞塗上一層黃油，放入烤箱烤50分鐘。拿出來再塗上一層蜂蜜，等加熱到金黃就能出爐。

烤火雞是感恩節的標配。（Kevin張提供）

林慧懿建議自製火雞醬，將買來新鮮的蔓越莓放在鍋子，再放入整罐鳳梨罐頭和一些糖熬製，最後加一點太白粉勾芡，醬料色澤漂亮，配上自製火雞，好吃的不得了！

那家小館感恩節推出南加限量20隻的八寶鴨。（那家小館提供）

若吃膩了火雞，想吃鴨子？米其林一星餐廳那家小館大廚田勇師傅，今年感恩節推出南加限量15至20隻的八寶鴨。這道菜是在淮揚百年名菜基礎上創新改良，需要在不開膛的情況下，將整隻鴨剔骨，塞入糯米、鮑魚、干貝、鹹蛋黃等八寶料，整個過程需要至少三天時間。因為費時費力，所以只能作為節日限量供應。

米其林推薦餐廳江南春也在感恩節期間，推出羊肉爐、樟茶鴨、松鼠全魚、螃蟹炒年糕、蝦子烏參等菜色。

美食素人也有體面好吃的家常菜祕訣。核桃 市楊軍介紹他的拿手菜：楊氏無醬油紅燒蹄膀。他說，這道菜百吃不膩，是大人小孩都喜歡的一道菜，且做法非常簡單。

楊氏無醬油紅燒蹄膀。（楊軍提供）

買蹄膀放水煮，水裡加幾片薑片和黃酒，水煮開後燉兩個小時。要注意蹄膀不能太爛，用筷子戳一下覺得容易戳就可以。將蹄膀拿出來，用大鍋放一點油，之後根據蹄膀大小放二兩到三兩的糖，慢慢開火熬糖色。當糖冒泡，顏色從金黃轉成灰色的一瞬間，把原來煮蹄膀的湯倒入一大碗，再把蹄膀放入。改大火，同時拿湯勺往蹄膀上澆湯汁，當湯熬成一半時，加一點鹽。雖然蹄膀甜一點好吃，但稍微帶一點鹽味更美味。在蹄膀變成金黃色的時候，停火出鍋。

他說，為減少油膩感，可開水焯一些青菜，擺在蹄膀旁邊，再把蹄膀汁澆上就能上桌。另外煮蹄膀的湯汁，加入泡開的魚肚和髮菜煮開，再勾芡，一道營養豐富的湯就出鍋啦。