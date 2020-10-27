網美聖地！洛城透明戶外餐區 超夢幻重防疫

餐廳打造別緻的室外透明屋。（記者張宏／攝影）

戶外就餐也能很美很優雅，洛杉磯 一家餐廳將停車場打造成12棟綠色透明屋，屋外花草環繞，屋內夢幻舒適，瞬間讓這裡成為網紅打卡熱門地。來自四面八方的人們在門口大排長龍，只為享受更時髦、更舒服的戶外用餐體驗。

（影音來源：記者張宏）

餐廳停車場變身12個透明屋

洛杉磯市回聲公園(Echo Park)隱藏著一處網紅餐廳Lady Byrd Cafe，近日成為社交網絡話題。24日上午餐廳門口左右兩邊都大排長龍，尤其右手邊前往「綠屋」（Greenhouse）區域的人數更多，人們從各地趕來，只為在這裡就餐和拍照。因為和一般簡陋的戶外用餐區相比，這裡的戶外區更加時髦上鏡。店家將原先的停車場改造成透明屋區域，12個透明屋錯落排列，保證足夠間距，同時用綠色植物、鮮花和造型鐵門來裝飾透明屋周圍，置身其中宛如在綠野仙踪的世界裡。人們不再是單純被塑料隔板圍著，而是多了感性和審美。

餐廳打造別緻的透明屋。（記者張宏／攝影）

人們來這裡體驗最漂亮的戶外就餐體驗。（記者張宏／攝影）

佈置溫馨很搶手 常翻7次桌

店家Paul Morris表示，戶外用餐不僅保證社交距離和安全，最重要的是讓人們感到舒適和隱秘感。因此他們定製透明屋，每個透明屋內都佈置了田園風格的裝飾物、座椅、桌布，夜晚還有彩燈閃爍，屋外他們佈置各種綠植、花架、鮮花。人們坐在透明屋裡感到更自在，而不是完全置身戶外，每天這裡都很搶手，時常要翻七次桌。

透明屋屋頂是半敞開的。（記者張宏／攝影）

屋頂半敞開 兼顧安全、透氣

透明屋屋頂半敞開，店家放置了陽傘，坐在裡面又有室內的安全感，又有戶外的透氣，餐桌上擺放著乾洗手劑和裝飾鮮花，座椅上還貼心放了坐墊，坐起來更舒適。品嚐著餐廳特色的薄煎餅（Pancake）和義大利 麵，再來一杯香氣撲鼻的咖啡，讓人忘記疫情的不適；望著屋外掩映的美景，可想像成是置身在義大利的托斯卡納，或者法國某個小鎮。

純戶外區的佈置也很溫馨。（記者張宏／攝影）

餐廳門口左右兩邊都在大排長龍。（記者張宏／攝影）

招牌Pancake早餐。（記者張宏／攝影）

在另一端的純戶外區，店家也佈置的非常舒適，牆上裝飾著布藝窗簾，上面掛著鳥籠、花籃等可愛裝飾物，在室外營造室內的感覺，難怪這裡一樣坐滿了人，其中不乏華人 年輕人。一名華人女孩表示，她從惠提爾市專程來這裡吃飯，因為不接受預約，她排了一個多小時的隊。她之前只要想到，戶外就餐就是只有噪音、灰塵、蒼蠅和塑料隔斷。沒想到這裡如此舒服宜人，可說是她去過最漂亮的戶外就餐區，難怪大家時常會舉起手機自拍和拍照。

Lady Byrd Cafe地址；2100 Echo Park Ave, Los Angeles, CA 90026。