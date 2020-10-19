百年Los Rios農場烤肉摘蘋果 美版農家樂

不少人採摘的戰果累累。（記者張宏／攝影）

聖伯納汀諾縣尤卡帕市(Yucaipa)的Los Rios農場，是南加 最大的蘋果 農場之一，已有114年歷史。最近內陸帝國的山火 也發生在這裡，導致農場部分焚燒。但今年蘋果採摘季反而更加熱鬧，人們從四面八方趕來摘蘋果、南瓜、玉米，感受疫情下的秋季田園之美，體力勞作之後享受烤肉和音樂，堪稱美國版農家樂。

影音來源：記者張宏

南加超大森林火幸好沒有毀掉結實纍纍的蘋果園。在尤卡帕市有多處農場現在都是秋收季節，其中Los Rios農場歷史悠久，在盤山路上能清晰看到被山火焚燒後光禿禿的山麓。Los Rios農場的倉庫、廚房、充滿歷史意義的包裝倉庫及其相連建築，都在這次山火中毀於一旦，幸好蘋果園沒有受到太大影響。

樹上碩果累累。（記者張宏／攝影）

尤卡帕市距離聖蓋博谷一個多小時車程，18日秋高氣爽正好是採摘好季節。遊客可選擇步行、馬車、拖拉機三種方式進入蘋果園，後兩者有歷史講解因此需額外付費。多數人在入口處領好採摘袋後，就進入果園開始採摘。每棵蘋果樹都是果實累累，一忘而去掛滿了大小和顏色不一的蘋果。因已接近蘋果採摘季尾聲，地上掉落的蘋果多過樹上的蘋果。但好在蘋果園夠大，往裡面走能摘到不少好品相的蘋果。

位於尤卡帕市(Yucaipa)的Los Rios農場是南加最大的蘋果農場之一。（記者張宏／攝影）

18日上午，四面八方的人們聚集在果園，大家戴著口罩、拿著採摘袋，一邊健行一邊在果樹上尋找心儀的蘋果。有些人當場就品嚐起來，一名華人遊客表示，越小的蘋果越甜，雖然皮比較厚，但是蘋果味道濃郁。

來自四面八方的人們來這裡採摘。（記者張宏／攝影）

當天秋風拂面，涼爽宜人，空氣中飄著淡淡的果香，有些樹葉變成了金黃；玉米地、南瓜田、蘋果樹，也都洋溢著濃濃秋意。亞凱迪亞市丁小姐一家人專程來採摘，她說，現在疫情無法去外州看楓葉，沒想到在內陸帝國有這樣大片的農場。不僅鍛鍊身體，還能品嚐新鮮蘋果和蘋果汁，讓人身心放鬆。

農場週末會舉辦各種娛樂活動。（記者張宏／攝影）

Los Rios農場於1906年開始，當時巴沙迪那（Pasadena）地區的種植者、包裝商和托運人Howard Rivers在尤卡帕市購買300英畝土地，擴大經營範圍，包括蘋果種植。他在南加州開設最大的蘋果園，許多至今仍在生產。Los Rios Ranch多年來水果已在本地和全球銷售。隨著1950年代從批發包裝運輸，到零售的轉變，農場建立銷售穀倉和麵包店，發展野餐區，並改良蘋果酒，使蘋果酒成為這裡的特產。

農場烤肉味道不錯。（記者張宏／攝影）

這裡還有各種農家樂娛樂活動，如扔斧頭、兒童手工做玩具、蘋果酒品嚐等，野餐區烤肉鮮嫩多汁，吸引不少老饕。

Los Rios農場地址：39611 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399，詳情可登錄https://losriosrancho.com/。