氣象局預測的12月1日南加州降水概率，圖中數字為當天各地的降水概率。（國家氣象局）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州將先後遭遇3波風暴，其中12月1日的系統可能帶來較強降雨與洪水風險，洛杉磯山麓地區尤需嚴防。

KTLA電視台報導，國家氣象局（NWS）提醒，南加州 未來幾天將有更多風暴來襲，第一波預計從今天（29日）周日開始。

氣象局官員表示，29日傍晚起，中央海岸地區將出現零星小雨，隨後雨勢逐漸向南移動，預計30日清晨抵達洛杉磯 地區。不過，這波降雨對南加州的影響較小，預估累積雨量不到0.1英寸。

不過，國家氣象局表示，30日這波較弱的降雨系統過後，將有一股「雨勢更強、可能帶來大量降雨」的風暴隨後而至，預計12月1日上午抵達，並對范杜拉縣及洛杉磯縣造成較大影響。

洛杉磯國家氣象局指出，這次風暴系統較為罕見，並非南加州常見、由北方低氣壓帶動的冷鋒過境型態。預報指出：「這次高空低壓系統的行進路徑將靠近南加州，甚至可能直接經過該地區，因此更容易形成對流活動，帶來高於正常水平的強烈天氣威脅。」

此外，這波風暴在移動過程中，受到沿途海面水溫高於正常季節水平的影響，可能帶來更多降雨。預估洛杉磯縣及范杜拉縣大部分地區的累積雨量至少可達1英寸，部分山谷及沿海社區的雨量可能介於1至3英寸。值得注意的是，部分沿海地區目前已受到強浪影響，出現淹水情況，若再遇上這波較強降雨，當地水患風險可能進一步升高。

至於內陸地區，洛杉磯縣山麓社區的降雨量可能更大，預估可達3至5英寸。

國家氣象局指出，12月1日這波風暴的實際降雨量仍存在不確定性，約有20%的可能性，最終雨量比目前預測多出1至2英寸，主要取決於風暴移動速度及確切路徑。

鑑於潛在災害風險，國家氣象局呼籲居民及早做好防範，尤其是居住在易受洪水影響地區，以及近期曾遭野火侵襲的社區，應提前檢查房屋及周邊環境、做好防災準備，並預先規劃可能需要撤離時的應變措施。

預報員表示，12月1日的這波風暴預計從2日開始逐漸減弱，屆時南加州僅剩「少量零星降雨」。到了3日，天氣將逐漸好轉，預計恢復晴朗，氣溫也將回到接近季節正常水平。

不過，12月4日可能還有另一個低氣壓系統接近南加州。初步預測顯示，屆時可能再帶來約0.25英寸的降雨量。但氣象預報員指出，這波風暴目前距離南加州仍有一段時間，相關預測尚不明確，對當地可能造成的影響仍待觀察。