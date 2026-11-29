地震造成洛杉磯國際機場（LAX）第七航站兩塊大玻璃被震碎，周圍攔起警戒線。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯近期接連出現明顯地震，專家研判南加可能進入新一輪活躍期，未來1周仍有更大地震風險，民眾需提高防震警覺。

11月20日和28日接連發生震感明顯的地震 ，讓南加 民眾日漸擔心未來發生強震的風險。南加大地震專家酈永剛表示，南加或在進入新一輪地震活躍期，未來一周發生比28日主震更大震級預估機率約為5%，較20日增長五倍機率。因近日發生地震集中在Palos Verdes斷層帶及洛杉磯 周邊多個斷層區域，未來更大可能是洛杉磯地區發生6.5至7級左右強震，而不是大家一直擔心的聖安德烈亞斯斷層帶8級大地震。

酈永剛表示，根據美國地質調查局（USGS）報告，28日上午9時30分，洛杉磯西南部托倫斯及Manhattan Beach近海發生5級地震，震源深度約12公里。震央附近地區的地震震動烈度約為MMI4.5至5.5度，震感較為強烈。雖不至於造成房屋建築結構性破壞，但震動可使桌面及牆壁上的物品掉落或翻倒。洛杉磯大部分地區地面震動烈度約為MMI3.5度，當地居民普遍可感受到明顯或輕微震感。

本次中等強度地震，估計發生於Palos Verdes斷層向西北方向延伸、潛入海底的分支斷層上。南加地震預警系統（ShakeAlert）在地震發生後約4.7秒即發出地震警訊。洛杉磯地區許多民眾手機上的ShakeAlert及MyShake App均收到地震警報並發出聲響，提醒居民在地震波抵達前採取「趴下、尋找掩護、抓牢」的應對措施，以保護自身安全。

他表示，截至目前已記錄到10多起餘震，其中最大餘震發生於28日上午11時41分，震級為4.6級。目前整體地震活動仍屬於主震—餘震序列。未來一周內發生比28日上午主震更大的地震（5級以上）的預估機率約為5%。相較於此前20日商業市附近的4.2級地震，當時更大地震發生的機率估計約為1%。因此，雖目前地震序列仍以主震及餘震活動為主，但仍存在型態轉變為前震—主震型態的可能性，未來一周仍有發生更大地震可能性，民眾應提高警惕。

南加常提到的是8級大地震主要與聖安德烈亞斯斷層帶有關，這是一個獨立且規模巨大的斷層系統。但現在是Palos Verdes斷層帶及馬里布沿海地區值得關注，近期發生的地震位於洛杉磯南部、Manhattan Beach附近，靠近Palos Verdes斷層帶。Palos Verdes斷層帶是南加重要地質構造之一，近年來也受到地質研究人員關注。部分沿海房屋出現地面滑動、地基鬆動等現象，值得結合斷層活動和地質監測資料進一步觀察。

Palos Verdes斷層帶向西北方向與馬里布、聖塔蒙尼卡附近斷層系統存在區域性地質聯繫。因此，Palos Verdes及Manhattan Beach附近，馬里布至聖塔蒙尼卡沿海地區、San Fernando Valley、聖蓋博谷及Whittier附近都應納入重點關注範圍。

華人聚集地的聖蓋博谷在1987年曾發生約6級的Whittier Narrows地震，對當地造成明顯影響。1994年發生的北嶺地震也是洛杉磯周邊地區近年來具有代表性的強震事件。

酈永剛提醒，1980年代是洛杉磯地區較為頻繁地震期，包括巴沙迪那、Whittier Narrows、蒙地貝婁（Montebello）等區域都曾發生過5.5至6級左右的地震。當時地震活動相對密集，部分地震間隔只有兩、三年，但隨後經歷三、四十年相對平靜階段。地震活動具有一定周期性，可能出現活躍期與相對平靜期交替情況。現在洛杉磯可能正在重新進入地震活躍期，民眾應提高防震意識，做好應急準備，持續關注地震監測機構發布的資訊。

顯示ShakeAlert（黑色圓點）和ANSS（橙色星號）提供的地震初始定位。多邊形區域代表預計地面震動烈度（MMI）達到3.5度及以上的地面震動範圍。（酈永剛提供） 未來一周內發生3級以上餘震機率是82%，4級以上餘震是31%，5級以上餘震機率是5%。（酈永剛提供）