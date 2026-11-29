世華第13、14屆全球總會長交接晚宴上，新任總會長陳玲華（中）與多位世華幹部及嘉賓同台。（陳玲華提供）

AI摘要 文章摘要整理： 從華冠獎得主到世華全球總會長，陳玲華上任後聚焦制度化改革、數位轉型與年輕化傳承，盼把世華帶向更國際、更有效率的未來。

「得了獎，總是要有服務。」一句很單純的想法，讓新任世界華人婦女工商企管協會新任全球總會長陳玲華從華冠獎得主走進世華，一路從會員、分會會長、副總會長走到全球總會。10月接任第14屆總會長的她，如今想的不只是如何辦好兩年任期，而是如何把國際化、數位化及人才傳承真正留下來。

世華1994年創會，分會遍及三大洋、六大洲，今年9月18日在第13屆總會長林淑敏任內成長至100個分會，陳玲華接任後將從第101個分會開始。

來自台中 靠紡織業起家

陳玲華是台中大甲人，台中女中畢業後進入輔仁大學，1985年移民洛杉磯 。那個沒有網路、沒有人工智慧（AI）的年代，移民生活很多事情都只能靠自己摸索。她一面工作、一面念書，後來在洛杉磯取得企業管理碩士學位，並與先生從國際貿易起步，她則投入紡織業。當年只要掌握貨源及市場，商品進到美國往往就有銷路，許多第一代移民，也在那個年代累積事業基礎。

隨著環境改變，她逐步投資公寓等房地產，也因胞妹陳玲娟與妹婿陳立白創辦威剛科技、陳玲華是原始股東之一而接觸科技產業。陳玲華說，做生意不可能一路順遂，「遇到瓶頸一定是有的」，但每一次瓶頸也迫使她學習轉向。

在商場之外，她逐漸把時間投入僑社。2012至2013年間擔任南加州中國大專院校聯合校友會會長，一年參與及承辦數十場活動，也因此被世華前輩注意，在南加州分會前會長冉淑綺多次邀請下參加金冠獎，並奪得第五屆華冠獎。

原本因得獎而與世華結緣，最後卻成為她十多年來持續投入的另一項事業。她說，世華最吸引她的，是來自世界各地的女性可以在同一個平台交流。許多會員在企業中都是老闆、主管或專業人士，平常習慣做決定，卻未必有機會向同儕學習，「如果沒有同儕或好朋友跟你學習，其實有時候很難成長，就會在自己的象牙塔裡。」在世華，她既可以領導，也可以被領導，這也是她願意一路留下來的原因。

此後她連續四屆擔任副總會長，主要協助北美地區事務；兩年前再當選第一副總會長，開始為接掌總會做準備。真正進入總會核心後，她看到的不只是全球分會快速增加，也看到大型國際組織在制度及管理上的挑戰。上任之前，她已從今年三、四月開始籌組新團隊，新一屆包括國際理監事、國際事務顧問、國際諮詢委員等，合計近300人。她說，組成這支團隊並不是「發一個email」就能完成，而是必須逐一聯繫、邀請及溝通，還要進一步整理組織架構及幹部分工，讓總會運作更加制度化。

數位轉型 用AI取代紙本

數位轉型是她準備推動的另一項改變。世華國際理監事名冊過去仍以紙本作業，她上任前已著手改為線上統一建檔；財務端則爭取合作銀行開放信用卡繳費，改善匯款查核耗時的問題。她認為，AI快速進入企業與日常生活，世華不只行政作業要改變，也必須讓會員跟上，因此規畫未來走訪各地分會時，不只參加交接典禮，也要加入「與總會有約」等交流及教育內容，把AI、數位工具和新的產業觀念帶到各地。

任內幾項具體目標已排上時程。她指出，台商團體幹部較容易申請亞太經濟合作（APEC）商務旅行卡，世華目前沒有這個管道，她將積極爭取，讓經常往來東南亞的會員受惠。世華固定於6月19日舉辦國慶行善日，過去多以捐贈電動醫療床、救護車等醫療設備為主，這一屆她打算轉向教育，盼與ASUS等廠商合作以成本價取得平板、筆電，捐給硬體資源不足的學校；2028年洛杉磯奧運相關活動，她也希望爭取世華的參與空間。另一項創舉是歷屆會長聯誼會，這項活動僅限擔任過會長者參加，過去多在台灣舉辦，海外會長很難出席，她決定改為一年兩次，一次在台灣、一次在海外，初步規畫韓國與印尼，藉此帶動這兩個成立未久的分會。

談到幾乎所有傳統社團都面對的年輕世代接班問題，陳玲華坦言不容易。她觀察其他商會青年組織也是經過多年累積，才逐步培養出接班人才，因此世華不可能一步到位。她選擇從用人開始，新團隊採新舊並用，保留經驗的同時，也增加30多歲至45歲左右的新世代。她用華冠獎評選舉例，曾有人認為應該讓資深者先獲選、年輕人可以再等，但她提出不同看法：「既然口口聲聲說要傳承，年輕候選者明明很優秀，為什麼叫她等？」

出生台灣、事業扎根美國，也讓陳玲華把台灣與海外的連結視為可以發揮的角色。她希望未來總會及六位分區負責的副總會長都真正走進海外分會，不只出席儀式，更把總會的教育、人脈及資訊帶到當地。北美目前仍有北卡州、邁阿密、波士頓、奧斯汀、聖地牙哥等地具拓展空間，也是她希望繼續串聯女性企業家的地區。

期許孩子 依照興趣而活

事業、社團外，陳玲華沒有迴避家庭付出的代價。育有三女一子的她說，先生和孩子雖然支持她，但長期投入社團，代表能留給家庭的時間必然減少。她形容養育孩子就像放風箏，不能一直拉太緊，要懂得何時收、何時放，讓孩子依自己的興趣走出人生。她已答應家人，完成兩年任期後仍會參與世華，但不再承擔如此繁重職務。

至於兩年後想留下什麼，陳玲華的答案不是辦了多少活動、走訪多少分會，而是制度。她坦言，改革難免會有雜音，「我們是在幫世華做對的事，不用怕別人怎麼說。」但她相信，等到卸任時，這些東西還會在，就像世華這些年一路傳下來的那句話「卸任不卸職」。

世華全球總會長交接晚宴以「責任與傳承」為主題，新任總會長陳玲華（右）與台上嘉賓攜手舉高，象徵世華會務傳承。（陳玲華提供）

世華第14屆全球總會長陳玲華在交接晚宴上致詞。（陳玲華提供）

世華第14屆全球總會長陳玲華在交接晚宴上致詞，說明未來會務發展方向。（陳玲華提供）

世界華人工商婦女企管協會第13、14屆全球總會長交接晚宴上，行政院院長卓榮泰（中）見證卸任總會長林淑敏（左）與新任總會長陳玲華（右）進行印信交接儀式。（陳玲華提供）

世華第13、14屆全球總會長交接晚宴上，新任總會長陳玲華（中）與多位世華幹部手持花束站在舞台上。（陳玲華提供）

世華第14屆全球總會長陳玲華在交接晚宴上，於致詞台舉起雙手向現場來賓致意。（陳玲華提供）