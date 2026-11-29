名廚余明轉戰楓丹白露酒店，執掌全新高級餐廳「Feng Dan」的廚房，致力發揚粵菜烹飪的藝術與傳統。（楓丹白露酒店官網）

AI摘要 文章摘要整理： 北美首家米其林星級中餐廳永利軒名廚余明將轉戰楓丹白露，主理全新高級粵菜餐廳Feng Dan，並以招牌功夫菜與家鄉味再寫拉斯維加斯餐飲版圖。

Neon新聞網報導，拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）近期悄然迎來一場餐飲界重磅人事變動。

直至今年稍早，名廚余明（Ming Yu，音譯）已在永利拉斯維加斯酒店（Wynn Las Vegas）旗下的「永利軒」（Wing Lei）擔任行政主廚長達17年，該餐廳是北美首家獲得米其林星級肯定的中餐廳。如今，余明即將轉戰競爭對手楓丹白露酒店（Fontainebleau），執掌全新高級餐廳「Feng Dan」的廚房，致力發揚粵菜烹飪的藝術與傳統。

2023年6月，永利渡假村曾準備對楓丹白露酒店提起訴訟，指對方不當挖角旗下仍在合約期內的員工（包括餐飲部人員）。起訴書中指楓丹白露對競爭對手有著「不健康的執念」，而楓丹白露則堅稱這些員工均為自願離職。據拉斯維加斯在地媒體Vital Vegas報導，該起訴訟最終已在庭外低調達成和解。

「Feng Dan」預計12月23日開幕，其店址原為自楓丹白露酒店2023年12月開業以來便營運至今的「Chyna Club」，該餐廳將於12月6日謝幕。

楓丹白露餐飲營運資深副總裁兼主廚Joseph Leibowitz表示，來自世界各地的賓客都期待非凡體驗，而「Feng Dan」正符合這項高標準。相信它將迅速成為拉斯維加斯乃至全球最具代表性的餐飲體驗之一。

楓丹白露尚未公布新餐廳的完整菜單，但從搶先曝光的菜色中可見端倪，包括手工港式點心、頂湯扣南非鮑魚等全球嚴選海鮮、桌邊片鴨秀、蔥爆日本A5和牛，以及道地廣式燒臘。

余明出生於中國廣東省台山市，一道源自他童年記憶的「時令蟲草花膠燉湯」，也將成為菜單上的靈魂料理。

余明的拉斯維加斯職涯始於1996年的海市蜃樓酒店（The Mirage），隨後在百樂宮酒店（Bellagio）的「Jasmine」餐廳任職七年。2005年永利酒店開幕當年，他加入「永利軒」團隊，並於2009年至2026年間擔任行政主廚，帶領餐廳連續10年榮獲《富比世旅遊指南》（Forbes Travel Guide）五星殊榮。

余明在滬菜與川菜領域同樣造詣深厚，但透過「Feng Dan」，他選擇回歸最熟悉的粵菜根源。餐飲營運資深副總裁Joseph Leibowitz盛讚他是「北美最受敬重的華人主廚之一，『Feng Dan』為他的精湛廚藝提供應得的舞台。透過這家餐廳，也向外界宣告這座城市高級粵菜的未來發展。」