涉嫌從事中國間諜活動的橙縣房地產經紀人張婉瑩（Wanying「Heather」Zhang）不認罪，30日開審。圖為她10月4日在洛杉磯國際機場被捕。（取材自FBI）

AI摘要 文章摘要整理： 被控受中國指使監視賴清德之子的張婉瑩，將於11月30日在橙縣聯邦法院預審，案件涉及更換律師、機密程序與保釋攻防。

被控受中國政府指使、在美國境內監視台灣總統賴清德 之子賴廷與的爾灣華裔 房地產經紀張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang），11月30日（周一）將在橙縣 聖塔安那聯邦法院進行預審，讓法官在正式進入陪審團審判前，審查檢方是否擁有足夠的相當理由繼續起訴被告。

34歲的張婉瑩目前對共謀與未註冊外國代理人兩項罪名均不認罪。兩罪若成立，合計最高可判15年。她自10月4日在洛杉磯國際機場被捕以來羈押至今，兩度聲請保釋均遭駁回。

法官認涉機密 任命資訊安全官員

綜合法庭檔案，本案短短一個月出現三項變化。其一，張婉瑩11月2日簽署同意書更換辯護律師，由從業逾50年的資深刑事辯護律師James Blatt接手。其二，主審法官Mónica Ramírez Almadani認定本案可能涉及機密資料，依聯邦《機密資訊程序法》任命機密資訊安全官員，並指定六名替補。其三，法官要求將張婉瑩自洛杉磯大都會拘留中心移往橙縣看守所。在11月12日聽證上，張婉瑩戴著鐐銬出庭，維持不認罪，丈夫Edric Ding當天到庭旁聽。

將在本月30日開庭的預審預計四天。檢方能否以通訊紀錄、照片與資金流向，證明張婉瑩是「受中國政府指使行事」，將是關鍵；辯方預料主打她只是普通房地產經紀、兩名幼女的母親。FBI官員近日向《今日美國報》表示，聯邦當局近五年已起訴近百起涉及中國、俄羅斯與伊朗的「跨國間諜」案件，張婉瑩案是其中之一。

羈押攻防 法庭兩度駁回保釋

張婉瑩10月4日在洛杉磯國際機場被捕。在10月7日羈押聽證中，辯方提出逾82萬元擔保方案，爭取讓她居家監禁；檢方認為她逃亡風險極高。法官裁定不予保釋；10月14日，辯方的保釋申請再遭法官駁回。

根據聯邦大陪審團10月9日的起訴書，張婉瑩2025年6月結識中國政府官員；同年8月赴中國與中方官員會面，返美後於9月1日與一同行男子自拉斯維加斯飛往西雅圖，在賴廷與住家附近拍攝他及妻小返家的照片、影片。

起訴書另指控，她還受命蒐集爾灣一處地址的資訊，該地址與一名公開反共的台灣民選官員有關。聯邦調查局探員在宣誓聲明中稱，外國元首近親的住所、車輛與照片，可供北京在台海衝突時作為要脅籌碼。