涉跟監賴清德之子／張婉瑩案換律師、移監 11/30預審
被控受中國指使監視賴清德之子的張婉瑩，將於11月30日在橙縣聯邦法院預審，案件涉及更換律師、機密程序與保釋攻防。
AI摘要
文章摘要整理：
被控受中國指使監視賴清德之子的張婉瑩，將於11月30日在橙縣聯邦法院預審，案件涉及更換律師、機密程序與保釋攻防。
被控受中國政府指使、在美國境內監視台灣總統賴清德之子賴廷與的爾灣華裔房地產經紀張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang），11月30日（周一）將在橙縣聖塔安那聯邦法院進行預審，讓法官在正式進入陪審團審判前，審查檢方是否擁有足夠的相當理由繼續起訴被告。
34歲的張婉瑩目前對共謀與未註冊外國代理人兩項罪名均不認罪。兩罪若成立，合計最高可判15年。她自10月4日在洛杉磯國際機場被捕以來羈押至今，兩度聲請保釋均遭駁回。
法官認涉機密 任命資訊安全官員
綜合法庭檔案，本案短短一個月出現三項變化。其一，張婉瑩11月2日簽署同意書更換辯護律師，由從業逾50年的資深刑事辯護律師James Blatt接手。其二，主審法官Mónica Ramírez Almadani認定本案可能涉及機密資料，依聯邦《機密資訊程序法》任命機密資訊安全官員，並指定六名替補。其三，法官要求將張婉瑩自洛杉磯大都會拘留中心移往橙縣看守所。在11月12日聽證上，張婉瑩戴著鐐銬出庭，維持不認罪，丈夫Edric Ding當天到庭旁聽。
將在本月30日開庭的預審預計四天。檢方能否以通訊紀錄、照片與資金流向，證明張婉瑩是「受中國政府指使行事」，將是關鍵；辯方預料主打她只是普通房地產經紀、兩名幼女的母親。FBI官員近日向《今日美國報》表示，聯邦當局近五年已起訴近百起涉及中國、俄羅斯與伊朗的「跨國間諜」案件，張婉瑩案是其中之一。
羈押攻防 法庭兩度駁回保釋
張婉瑩10月4日在洛杉磯國際機場被捕。在10月7日羈押聽證中，辯方提出逾82萬元擔保方案，爭取讓她居家監禁；檢方認為她逃亡風險極高。法官裁定不予保釋；10月14日，辯方的保釋申請再遭法官駁回。
根據聯邦大陪審團10月9日的起訴書，張婉瑩2025年6月結識中國政府官員；同年8月赴中國與中方官員會面，返美後於9月1日與一同行男子自拉斯維加斯飛往西雅圖，在賴廷與住家附近拍攝他及妻小返家的照片、影片。
起訴書另指控，她還受命蒐集爾灣一處地址的資訊，該地址與一名公開反共的台灣民選官員有關。聯邦調查局探員在宣誓聲明中稱，外國元首近親的住所、車輛與照片，可供北京在台海衝突時作為要脅籌碼。
本案預計於11月30日，在橙縣聖塔安那聯邦法院進行預審，法官將先審查檢方是否有足夠相當理由繼續起訴，再決定是否進入陪審團審判程序。 她目前對共謀與未註冊外國代理人兩項罪名均不認罪；若兩罪都成立，合計最高可判15年。她自10月4日被捕後持續羈押，兩次保釋申請都被駁回。 法庭檔案顯示，張婉瑩已更換為資深刑辯律師James Blatt；主審法官也因案情可能涉及機密資料，依《機密資訊程序法》任命安全官員，並要求她移監至橙縣看守所。
精華 FAQ
本案預計於11月30日，在橙縣聖塔安那聯邦法院進行預審，法官將先審查檢方是否有足夠相當理由繼續起訴，再決定是否進入陪審團審判程序。
她目前對共謀與未註冊外國代理人兩項罪名均不認罪；若兩罪都成立，合計最高可判15年。她自10月4日被捕後持續羈押，兩次保釋申請都被駁回。
法庭檔案顯示，張婉瑩已更換為資深刑辯律師James Blatt；主審法官也因案情可能涉及機密資料，依《機密資訊程序法》任命安全官員，並要求她移監至橙縣看守所。
上一則
2個女兒都進哈佛 加州華人媽媽楊百彥揭學霸養成之路
下一則