24日在南洛杉磯海德公園舉辦的大型感恩節火雞發放活動，當天免費發放3000隻火雞和感恩節配菜，吸引大批居民開車排隊領取。（李若提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯一名華婦為領免費火雞搭便車，卻在下車後遺失裝有手機與證件的手提包；在理髮店、警方與記者協助下，她最終先搭Uber返家。

感恩節 前夕，南加各地非營利組織紛紛舉辦免費火雞發放活動。一名居住在洛杉磯華埠附近的華人 老太太，沒有汽車，特地搭乘公車、拉著小推車，前往洛杉磯一場大型火雞發放活動。活動需要開車領取火雞，她好不容易搭上好心人的便車，順利領到一隻火雞，沒想到下車時太過高興，竟將裝有手機、錢包、身分證件及各種重要卡片的手提包遺留在車上。車子揚長而去，老太太求助無門。

國家電視廣播公司洛杉磯電視台NBC4資深華人攝影記者李若，在感恩節前夜採訪火雞發放活動時，親身遇到並協助處理這段令人啼笑皆非、又讓人心酸的經歷，感觸良多。

李若表示，24日在南洛杉磯海德公園（Hyde Park）舉辦的大型感恩節火雞發放活動是由已故饒舌歌手Nipsey Hussle名下的Neighborhood Nip Foundation與Think Watts Foundation合辦，當天免費發放3000隻火雞和感恩節配菜，吸引大批居民開車排隊領取。

這名華人老太太事先得知消息後，興沖沖地帶著鐵架推車，搭乘公車前往。到了現場才發現，車輛排成長龍，但她沒有車，無法按照車輛排隊方式領取。

搭上好心非裔 婦女便車

老太太不願就此放棄，便沿著車龍逐輛向駕駛人解釋，自己沒有車，只是想領一隻火雞。終於，一名獨自開車的非裔中年女子心生善意，讓她坐上副駕駛座。志工果然熱情給了兩人每人一隻大火雞。老太太喜出望外，拿著火雞和推車下車，向好心的駕駛道別。沒想到，車子一開走，她才突然想起：「我的包呢？」

老太太說，她以往在車上的手包中不只有手機，還有現金、公車月票、工卡、醫療保險卡及其他重要物品。這些東西幾乎是她日常生活的全部。更糟的是，她所有親友聯絡電話都存在手機裡。

老太太急忙返回附近一家由非裔女性經營的理髮店，希望透過店內監視器找到載她的車輛及車牌號碼，但因語言不通，無法清楚表達。理髮店店員見狀，先幫她報警。

華裔警員愛莫能助

幾經周折，終於在電話中聽到一名會說中文的華裔警員向她解釋，因爲她是自願搭上對方的車，自己將手提包遺留在車內，並非遭人搶劫或偷竊。警方無法依照搶劫或偷竊案件立案協助尋找，得自己想辦法。老太太聽完更加不知所措。

由於語言不通，老太太在理髮店折騰了四個多小時想找人幫忙卻不得要領。當時正在附近採訪的李若，被理髮店的人請來幫忙翻譯。他進店了解情況後，轉述了老太太的願望：看看店家是否有監視器拍到外面的道路，店家表示監視器只拍攝店內，沒有涵蓋街道，無法辨認車輛；接著，李若協助老太太使用店家的電話，連續撥打她自己的手機三次，始終沒有人接聽。他又幫忙撰寫簡訊，向可能拿到手包的駕駛人說明，自己是一名獨居老人，包內有重要證件及手機，希望對方看到訊息後能夠聯絡她。

但另一個問題又出現了：手機設有密碼，即使對方看到未接來電，也未必能直接回撥。老太太沒有其他人的電話號碼，店家即使願意繼續幫忙，也很難找到她的親友。

理髮店員工湊車資

經過幾個小時折騰，理髮店幾名女性員工決定先送老太太回家，她們用自己的手機叫了Uber，並湊出45元車資，準備送她返回華埠Spring街住處。不過，老太太一開始仍不願離開，堅持想等到手提包找到為止。大家一再耐心向她解釋，店家已經幫忙報警、打電話、發簡訊，能做的事情都做了，繼續留在現場也未必能找到失物，應該先回家。無奈之下，老太太終於同意搭車。

互不相識的眾人，共同的善意，讓一場原本可能更加無助的意外，有了一個溫暖的結局。

李若表示，這件事讓他感觸很深。現代人習慣把所有聯絡方式、證件資訊及生活資料都放在手機裡，平時使用方便，但一旦手機遺失，又沒有其他備用聯絡方式，尤其對於不熟悉英文、獨居的長者而言，可能立刻陷入求助無門的困境。

他提醒年長者，外出時最好在口袋或隨身包中存放親友緊急聯絡電話、住址及必要資訊備份，並隨身攜帶少量應急現金。不要把所有聯絡方式都只存在手機裡，以免手機遺失或故障時，連最基本的求助都做不到。

義工們幫忙將火鷄送上民眾的汽車。（李若提供）

義工們幫忙民眾裝火鷄。（李若提供）