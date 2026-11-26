義工在棚內分工備餐，民眾在一旁等候領取。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯市中心義工在遊民巷準備並發放近200份早餐，讓華人義工林太太首次深入了解遊民處境，也展現台灣移民長年投入慈善、回饋美國社會的心意。

鐵板上煎著雞蛋，義工忙著準備生菜、番茄等食材，一份份做好的早餐陸續送往包裝區，再交到排隊等候的遊民 手中。世報記者日前走進洛杉磯 市中心遊民巷（Skid Row），與饅頭基金會九名義工一同製作及發放近200份早餐。領餐隊伍中有華人 面孔，遊民依序排隊等候，發放過程未見推擠或衝突，與許多民眾事前對當地治安的顧慮有所不同。

遊民問題一直是洛杉磯面臨的社會難題。洛杉磯遊民服務管理局（LAHSA）今年7月公布2026年遊民人口統計，洛杉磯市遊民人數增加3.4%，達4萬5194人，其中露宿街頭人數增加7.9%；洛杉磯縣遊民總數則增加1.2%，達7萬3040人，結束連續兩年下降趨勢。

然而，即使長年在洛杉磯市中心工作，也未必了解遊民聚集區的情況。參與當天早餐發放的林太太，在市中心經商35年，過去甚至不知道遊民巷就在工作地點附近。她的店面位市中心外圍，平時鮮少見到遊民，新冠疫情期間，更因擔心染疫不敢靠近當地。

直到日前，相識數十年的饅頭基金會創辦人王作成告知早餐發放缺乏人手，林太太應邀前來幫忙，也有機會近距離了解遊民生活。她發現，這裡除了有人提供免費餐食，也有人發放衣物、水果等物資，宛如一處物資集散地。環境比她原先想像的乾淨，遊民也相當友善。如今，只要時間允許，她便會前來協助。她說，每次參與服務的義工人數不一，少則八人，多則15人。

在與遊民接觸過程中，林太太開始思考這些人流落街頭的原因。她注意到，部分前來領餐的遊民年紀尚輕、衣著整潔，可能不久前才失去住所。她認為，近年生活成本高漲，即使時薪達25元，扣除稅款後也未必付得起房租；有些人則可能因精神健康問題，而離開家庭。

林太太說，過去對遊民認識有限，實際接觸後，才更能體會每個人不同的生活處境，也提醒自己應珍惜現有的生活，時時心存感恩。

相較林太太近來才走進遊民聚集區，另一名來自台灣的義工Laura，跟隨王作成參與慈善服務已有廿多年。她回憶，廿多年前曾在夜間前往市中心發放現煮餐食，當時還有教會牧師到場協助維持秩序。多年來，她也曾在佛教團體參與慈善活動，退休後有了更多時間，便再次投入街頭服務。

「我們也應該貢獻一些給美國，我們是台灣來的。」Laura說，參與慈善服務也是回饋美國社會的一種方式。從處理食材、烹煮到包裝及發放，近200份早餐的準備工作，需要義工彼此配合。對前來領餐的遊民而言，這是一頓早餐；對林太太而言，則是一次重新認識這個與自己工作地點相距不遠、卻多年未曾踏足地方的機會。過去對遊民聚集區的印象，多停留在治安與衛生問題，如今透過一次次服務，她也逐漸了解遊民各自面臨的生活困境。