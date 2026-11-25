詐騙者利用AI假扮親友，以發生緊急事故要求對方轉帳。（圖／美國聯邦貿易委員會提供）

AI摘要 文章摘要整理： AI語音詐騙與假冒保險來電日益猖獗，專家呼籲民眾接到熟悉聲音索款時先以暗號驗證，並直接向公司或家人核實。

人工智慧 （AI）日益發展，詐騙 手法也不斷翻新，詐騙者甚至利用AI模仿親友聲音，假借緊急事故要求轉帳。專家提醒，民眾即使接到聲音聽起來像父母、配偶或子女的電話，也不能輕易相信對方。建議家庭成員事先約定只有彼此知道的特殊「暗號」，作為確認身分的方式。

華興保險總裁張國興指出，如果接到聲音熟悉的家人來電，對方突然聲稱遇到緊急狀況，要求借錢、匯款或立即轉帳，應特別提高警覺。AI技術可以利用聲音錄音模仿親友，讓電話另一端聽起來幾乎與本人無異。他建議，家庭成員可事先約定一組只有家人知道的暗號。如果接到疑似家人打來的電話，尤其對方提出金錢要求時，可以先透過暗號確認身分，也可以掛斷電話，再使用平時熟悉的電話號碼直接聯繫家人，避免落入AI模仿聲音的詐騙圈套。

聯邦調查局（FBI ）最新公布的2025年度網路犯罪報告顯示，當年共收到2萬2364宗涉及人工智慧的犯罪投訴，相關申報損失超過8億9300萬。其中，利用AI模仿親友聲音、假借緊急事故求助的詐騙，受害者申報損失超過500萬。報告顯示，AI技術已成為詐騙者利用的工具之一，也使民眾辨別詐騙的難度增加。

除了AI語音詐騙，近期也有不少民眾接獲冒充醫療保險公司的電話。其中一起案例，一華人接到自稱聯合健康保險（UnitedHealthcare，UHC）中文業務部人員的來電，對方姓林，還提供工作證件，稱華人曾購買旅遊保險，並在中國大陸接受闌尾炎手術，因此產生3萬5000元的海外醫療帳單。令華人不安的是，對方準確說出她的出生日期及個人住址，還稱如果不支付這筆醫療帳單，可能影響信用紀錄，並強調只是出於好意提醒。對方甚至表示，如果不相信，可以找主管進一步解釋。

另一則案例中，一華女接到保險電話來電，對方自稱是該保險公司安全部門人員，同樣稱當事人在中國有一筆醫療帳單。華女表示，最近根本沒有去過中國，不清楚帳單從何而來，之後電話就被轉接給所謂的「中國警察」，協助調查冒用身分案。記者後向保險公司證實，該公司根本就沒有所謂的安全部門。

對於突然接到電話，涉及醫療帳單、保險理賠或身分盜用等，張國興提醒民眾不要因為對方掌握個資，或來電顯示為熟悉的公司電話，就輕易相信。他建議，民眾應直接向保險公司核實，若對方要求透過電匯、加密貨幣或禮品卡付款，更應提高警覺，防止上當受騙。

詐騙者假冒中國警察行騙。圖為聯邦調查局日前發布通緝令，尋找假中國警察詐騙犯。（圖／FBI提供）