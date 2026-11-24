中國麻將在美掀起熱潮，到處可見牌局。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美式麻將在美國熱潮中快速成長，卻因將傳統牌面改成牛仔靴、棕櫚樹等設計引發文化挪用爭議，也帶動更多人重新認識中式麻將。

中國麻將在美掀起熱潮，到處可見牌局，Yelp上對麻將俱樂部的搜尋量增加逾4000%。美式麻將也因此興起，一些業者以牛仔靴、棕櫚樹等圖案取代傳統麻將牌面，套裝售價400元，引發爭議。

據紐約時報報導，洛杉磯 縣蒙特利公園市的麻將錦標賽，吸引322名選手報名，50名晉級者在公園內角逐，賽事熱烈。越南 華裔Steven Hoang從橙縣開車參賽，他表示，打麻將一直是家人過農曆新年、社交團聚的重要時刻，但本土衍生的「美式麻將」擁有自己的規則，還把牌面改得讓傳統麻將愛好者幾乎認不出來。

報導指出，美式麻將近年快速擴張，逐漸發展成百萬規模的產業，一些麻將套裝售價400元，並以「現代」設計為賣點，將傳統漢字與圖案改成牛仔靴、棕櫚樹等美式元素。

批評者認為，業者藉麻將熱潮獲利，但沒有尊重麻將的文化根源。這類爭議尤其引起在美成長的華裔關注，受訪者表示，擔心文化遺產在商業化過程中被淡化。麻將計畫（The Mahjong Project）創辦人Nicole Wong表示，當一項原本屬於自身文化的遊戲突然變得陌生，會讓人感到文化似乎正被他人拿走。

不過，美式麻將的支持者認為，麻將在美已有近百年歷史，尤其在猶太裔社區有深厚根基，遊戲隨不同社群發展出新玩法，是文化傳播的一部分。熱門臉書社團「Mah Jongg, That's It!」管理員Johni Levene表示，一些傳統社群對美式麻將取得主導地位感到不滿，而不少美國玩家甚至不知道還有其他麻將玩法。

麻將源於19世紀中國，20世紀20年代經美國商人Joseph Park Babcock推廣後，迅速流行。近年來，美式與中式麻將都重新受到關注，中式麻將尤其吸引年輕亞裔美國人，成為文化認同的象徵；美式麻將則在美國各地發展成社交活動，玩家也會搭配牌尺、桌墊等配件。

2021年，高端麻將套裝公司The Mahjong Line曾因稱傳統牌面「千篇一律」、需要「有敬意的更新」而遭批評。公司推出的部分牌組以英文「BAM!」取代傳統條子，以泡泡取代筒子，甚至以面粉袋圖案取代花牌。公司共同創辦人Kate LaGere表示，修改牌面在麻將歷史上並非新事，她認為美式與亞裔玩家並非彼此對立，而是都在成長。

麻將熱潮也促使部分美國玩家接觸中式麻將。住在加州棕櫚沙漠的Rob Ollander-Krane，過去母親常與猶太裔社區朋友打美式麻將，如今他則教人打中式麻將。他表示，過去三年已與朋友教會約1200人，當地每天都有中式麻將牌局，參與者多是白人。