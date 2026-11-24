WalletHub《2026年全美最佳退休城市》榜單上，拉斯維加斯高居第12名，鳳凰城第76名。退休示意圖。(圖╱123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 拉斯維加斯銀髮族正因醫療、氣候與生活機能等因素轉往鳳凰城，但拉斯維加斯仍在退休城市評比與稅負優勢上保有競爭力。

Yahoo新聞網報導，位於內華達州 的拉斯維加斯人口結構正在悄然改變。1996年，拉斯維加斯的人口約為37萬3000，以美國主要都會區而言並不算多；然而約莫十幾年後，這項數字幾乎翻倍，突破67萬8000。儘管整體人口呈成長趨勢，卻有一群特定族群正默默離開拉斯維加斯，轉往約5小時車程外、對銀髮族 更為友善的亞利桑納州城市。

在理財網站WalletHub公布的「2026年全美最佳退休城市」榜單中，亞利桑納州鳳凰城名列前100強，如今更成為拉斯維加斯地區嬰兒潮世代熱門的移居首選。這項趨勢出自搬家公司U-Haul的《2026年年中遷徙趨勢報告》。該報告分析2025年7月至2026年6月間，主要都會區「單程搬出車流」的客戶數據，結果顯示鳳凰城吸收了最多來自拉斯維加斯的嬰兒潮世代淨遷入人口。

究竟為何拉斯維加斯60歲以上的銀髮族紛紛湧向鳳凰城？鳳凰城更為優質的醫療照護資源，無疑是背後的一大推力，但這並非鳳凰城唯一的魅力所在。

曾獲封「全美陽光最充足城市」的鳳凰城，對於想捨棄佛羅里達州、轉而投向夢幻西南部亞利桑納州懷抱的退休族而言，極具吸引力。這座沙漠城市每年擁有超過210天的晴朗日照，連氣溫降至冰點的日子都相當罕見；不過在盛夏最炎熱的日子裡，高溫仍可能突破華氏100度。

鳳凰城為退休族提供豐富多元的休閒選擇，在鳳凰城市政府人類服務部的推動下，當地設有15座活躍的銀髮中心，提供多樣化娛樂設施，並為60歲以上長者供應免費餐點。此外，熱愛高爾夫球的民眾可在市內的3座九洞球場與5座十八洞錦標賽級球場盡情揮桿；渴望終身學習者，也能參與市區及鄰近社區大學開設的成人與樂齡進修課程。

一般人或許會合理推測，拉斯維加斯並不受規劃黃金晚年的退休族青睞。但事實上，這座充滿活力的城市不僅擁有理想的退休氣候，更是全美最受銀髮族歡迎的移居目的地之一。

搬家服務平台HireAHelper的2025年報告便證實了這一點，指出拉斯維加斯是全美銀髮族「遷入人數最多」的城市。此外，雖然鳳凰城在WalletHub《2026年全美最佳退休城市》榜單上躋身百大，但拉斯維加斯高居第12名，遠勝鳳凰城的第76名。該評比涵蓋整體生活品質、負擔能力、醫療照護與休閒娛樂等指標；除了醫療項目外，拉斯維加斯在所有類別的得分皆高於鳳凰城。值得一提的是，拉斯維加斯的氣溫略低於鳳凰城，許多當地居民都認為這讓賭城 在氣候上更勝一籌。

還有一項不容忽視的關鍵：內華達州不徵收個人州所得稅。這意味著居住在拉斯維加斯的長者，無論提領401(k)退休金帳戶、領取退休俸或其他退休收入，皆無須繳納州稅。相較之下，亞利桑那州雖然同樣不對社會安全金課稅，但定居鳳凰城的退休族，其退休俸等其他收入仍須繳納州所得稅。