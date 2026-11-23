艾爾蒙地一處迷你工作室內，獨立房間被改造成美髮工作室。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州興起Salon Suites迷你工作室模式，讓美甲、美睫等從業者以較低門檻承租獨立空間創業，但租金、執照與客源仍是成敗關鍵。

在南加州 開一家美甲店，不一定要租下整間店面。近年南加州出現一種「迷你格子工作室」，將大型商業空間分隔成數十間獨立小房間，出租給美甲、美睫、美容及美髮等從業者。部分空間已完成裝修，租客 只需添購必要設備便能營業。華人 許女士每月花約1500元，就擁有自己的美甲工作室。

記者日前走訪艾爾蒙地（El Monte）的一處迷你工作室發現，一層樓內分隔出數十間大小不一的獨立房間，走廊兩側排列一間間小型工作室，宛如迷你商業街。經營項目以美容、美髮、美睫等服務業為主。每間工作室都有獨立空間，各經營者自行接待客人，與傳統美容院的經營模式有所不同。

百餘平方呎 就能開美甲工作室

在此經營美甲生意的許女士表示，她租用的工作室面積約110平方呎，每月租金約1500元。雖然空間不大，但對於以預約客人為主的美甲服務而言，已足夠使用。

「很多人不想去外面的美容店打工，但自己開一家大店，成本又太高。」許女士說，這類小型工作室正好提供另一種選擇。美甲師、美睫師及美容師等，都可以租下一間獨立空間，自行接待客人、安排工作時間。

她介紹，這類工作室通常由業者租下整個大型商業空間，再分隔成獨立房間出租，並事先完成基本裝修。承租者不必自行尋找店面、設計格局或施工，只需添購必要設備，便可開業。相較傳統店面，能省下不少裝修及初期投入成本。

租金差異大 巴沙迪那每周近900元

不過，這類迷你工作室的租金，存在明顯地區差異。許女士此前曾走訪南加州多處類似空間，發現亞凱迪亞一處工作室每周租金約600元，巴沙迪那部分地點高達每周近900元。相較之下，她目前租用的空間每周僅300多元，價格便宜許多。

若以每周900元計算，平均每月租金約3900元，一年便超過4萬6000元，對個人經營者而言，是一筆可觀支出。不過，許女士認為，即使部分地區租金較高，與獨立承租整間商業店面相比，仍可節省不少裝修及其他初期投入成本。

她表示，美甲這類以個人技術及預約服務為主的行業，未必需要寬敞店面，只要有足夠空間擺放設備、接待客人，便能維持日常營業。

美容工作室連鎖化 一棟樓聚集多種服務

這種經營模式在美國通常稱為「Salon Suites」，即美容獨立工作室。與傳統美容院不同，Salon Suites通常由不同從業者分別承租獨立空間，自行經營業務。

南加州興起「迷你格子工作室」，大型商業空間被分隔成數十間獨立房間，出租給美容、美髮及美睫等從業者。圖為艾爾蒙地一處迷你工作室內部走廊。（記者朱敏梓／攝影）

南加州已有多家業者提供這類空間。例如Sola Salon Studios在巴沙迪那設有據點，承租對象包括髮型師、美甲師、美睫師及美容專業人士。另一家連鎖業者Phenix Salon Suites也在南加州多地設點，提供不同面積的獨立工作室。

這類空間將多種美容服務集中在同一建築內，卻保留各自獨立經營的特色。對消費者而言，前往同一處商業空間，便可能找到美甲、美睫、美髮及護膚等不同服務；對經營者而言，則不必承租面積遠超實際需求的大型店面。

不過，租用獨立工作室不代表可以省去所有開業程序。不同美容服務仍須符合加州相關執照、衛生及營業規定，租金以外的設備、耗材及其他經營支出，也需納入成本考量。

有固定客源更適合 並非人人都能賺錢

許女士坦言，這類工作室雖然降低創業門檻，但並非適合所有人。由於不少工作室位於大型建築內部，不像傳統臨街店面容易吸引過路顧客，因此是否擁有穩定客源相當重要。

她認為，對已經累積一定客戶、主要透過網路預約接單的美甲師而言，這種經營模式相當合適。只要有穩定客源，便可以在自己的獨立空間提供服務，不必依賴傳統美容店安排工作。「如果你自己做線上宣發做得好，這裡就很適合創業」。

僅110平方呎的迷你工作室，空間雖小，仍可擺放基本營業設備，讓業者以較低成本自行創業。（記者朱敏梓／攝影）