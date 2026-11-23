世報中信銀合作 集印花送精美桌曆活動開跑
洛杉磯世界日報與中國信託銀行合作舉辦集印花活動，讀者蒐集6枚指定印花並完成填寫後，可兌換2027年精美桌曆，數量有限先到先得。
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洛杉磯世界日報與中國信託銀行合作舉辦集印花活動，讀者蒐集6枚指定印花並完成填寫後，可兌換2027年精美桌曆，數量有限先到先得。
洛杉磯世界日報和中國信託銀行（CTBC Bank）合作，推出「集印花，送精美桌曆」活動開跑。讀者只要將刊登在世界日報11月23日至28日地方新聞（B1版）上的「中」「國」「信」「託」「銀」「行」的六枚印花，在規定時間內剪集並完成要求，即可獲得中國信託銀行2027年精美桌曆一份。數量有限，送完為止。
將「中國信託銀行」的六枚印花剪齊，並貼在印花表格右側有「中國信託銀行」字樣格內，以大寫方式填寫姓名、電話、電郵及地址，可至世界日報總部或各大書局領取桌曆，或附郵資5元寫信到世界日報要求世報寄送。本活動截至2026年12月31日，但桌曆數量有限，先到先得，送完為止。
洛杉磯世界日報及各大書局地址及聯絡方式如下：
洛杉磯世界日報（蒙市）地址： 1588 Corporate Center Dr, Monterey
Park, CA 91754 ；電話：323-268-4982。
洛城書店（蒙特利公園市）地址： 153 E. Garvey Ave . #6, Monterey Park, CA
91754；電話：626-280-0823。
世界書局（蒙特利公園市）地址： 423 N. Atlantic Blvd.#103, Monterey Park,
CA 91754 ；電話：626-458-0689。
聯菁書局（蒙特利公園市）地址： 912 E. Garvey Ave, Monterey Park, CA
91754 ；電話：626-288-6390。
世界書局（亞凱迪亞市）地址： 1234 Golden West Ave. Arcadia, CA
91007 ；電話：626-446-1831。
長青書苑（羅蘭岡） 地址：18447 E Colima Rd, Rowland Heights,
CA 91748; 電話：626-675-6527
吉利書局（阿罕布拉市）地址： 1283 E Valley Blvd, Alhambra, CA 91801 ；
電話：626-308-1466
世界書局（聖蓋博市）地址： 608 E. Valley Blvd .#D. San Gabriel, CA
91776；電話：626-280-6088
長青書局（羅斯密市）地址：8118 E. Garvey Ave.#F, Rosemead, CA
91770；電話：626-572-8079
福斯書局（阿提夏市）地址： 18850 Norwalk Blvd. Artesia, CA
90701 ；電話：562-865-8882
雙方推出「集印花，送精美桌曆」活動，讀者只要在指定日期內蒐集世界日報地方新聞版面的6枚印花，並依規定完成貼表與填寫資料，就能領取桌曆。 須集齊刊登在世界日報11月23日至28日地方新聞B1版上的「中」「國」「信」「託」「銀」「行」6枚印花，剪下後貼在印花表格指定欄位即可。 完成表格後可親至世界日報總部或各大書局領取，也可附郵資5元寄信要求寄送；活動到2026年12月31日止，但桌曆數量有限，送完為止。
精華 FAQ
雙方推出「集印花，送精美桌曆」活動，讀者只要在指定日期內蒐集世界日報地方新聞版面的6枚印花，並依規定完成貼表與填寫資料，就能領取桌曆。
須集齊刊登在世界日報11月23日至28日地方新聞B1版上的「中」「國」「信」「託」「銀」「行」6枚印花，剪下後貼在印花表格指定欄位即可。
完成表格後可親至世界日報總部或各大書局領取，也可附郵資5元寄信要求寄送；活動到2026年12月31日止，但桌曆數量有限，送完為止。
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