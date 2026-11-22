邊疆航空年度GoWild年票，下一年度全年無限暢飛，然有相關費用與限制。（邊疆航空官網）

AI摘要 文章摘要整理： 邊疆航空推出399元GoWild年票可用至2027年底，但旅客仍須負擔稅費、行李與選位等額外支出，且座位有限、部分日期可能加價。

紐約郵報報導，總部位於丹佛的邊疆航空（Frontier Airlines）推出2027年新版「GoWild年票」（GoWild Annual Pass），旅客只要支付399元，即可在2027年底前「無限暢飛」，不限次數搭乘該航空公司航班，且無禁用日期。然「魔鬼藏在細節中」，旅客仍需支付額外費用，且座位供應有限，消費者應留意相關限制與各種附加費，避免「實際支出超出預期。」

年票有效期限至2027年12月31日，購買後即可使用。Discount Den會員可享有349元優惠價。已持有GoWild年票者，則可提前支付499元辦理續約，將有效日期延長至2028年12月31日。

但購買年票後，不代表可「完全免費」地飛往任何目的地。每趟符合資格的航班，旅客都需在訂票時，支付一分錢及相關稅金與各類規費，以及隨身和托運行李費用等。若想指定座位，也需額外付費。

此外，航班及座位會受供應情況限制。邊疆航空會控管提供給GoWild年票持有者的座位數量。這意味著，即使某個航班有空位，也不代表一定能訂到機位。航空公司在新聞稿中表示，雖然年票並無禁用日期，但部分日期可能收取額外費用。年票還有自動續約機制，若只打算購買一年者，務必記得取消續約。

過去，旅客可能需等到國內航班起飛前一天，或國際航班起飛前十天，才能使用GoWild年票訂票。今年邊疆航空擴大「提前預訂」方案選項，但別急著高興，這也可能產生額外票價及相關費用。

這家廉價航空近期成為媒體焦點。最近的財報電話會議顯示，第三季每名旅客平均支付的機票收入大幅增長71%，從一年前的39.74元增加至67.82元。每名旅客純機票收入費用增加28.08元；托運、隨身行李等附加費用，與其他收入成長相對較小，每名旅客平均增加3.7元。

機票上漲的同時，航空公司成本也同步增加，最大因素是戰爭。自今年2月伊朗戰爭爆發以來，航空燃油價格已飆漲86%，從戰前每加侖2.39元，上升至4.44元。