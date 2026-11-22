邊疆航空班機因缺乏飛行員無法起飛，旅客攜帶隨身行李，在西雅圖機場登機門附近等候航空公司通知。（許小姐提供）

AI摘要 文章摘要整理： 許小姐搭乘邊疆航空返洛杉磯，登機後才被告知沒有飛行員，乘客深夜被迫下機等待安排，航空公司先給低額餐費補償，後續才提供住宿。

搭乘廉價航空 省下機票錢，卻可能付出額外時間成本。南加州居民許小姐19日晚間搭乘邊疆航空（Frontier Airlines）班機，原定從西雅圖 飛返洛杉磯 ，不料全機乘客登機後，機上人員才宣布因沒有飛行員執飛，所有乘客必須下機，返回航廈等候安排。大批旅客深夜滯留機場，航空公司起初僅提供5元餐費補償，且設有多項使用限制，直到20日凌晨才陸續安排旅館住宿。

許小姐表示，當晚乘客已全數登機，原以為即將起飛，沒想到機上突然傳出廣播，告知目前沒有飛行員可以執飛，所有人必須攜帶隨身行李下機，返回航廈等候進一步通知。

根據許小姐提供的機上廣播錄音，機上人員向乘客說：「目前我們沒有飛行員，我知道這不是大家想聽到的消息，也完全理解各位的心情。」機上人員並提及聯邦規定，強調「無法改變規則」，因此必須請全體乘客下機，後續將由登機門工作人員協助，並在航廈提供更多資訊。

突如其來的變故讓乘客措手不及。許小姐說，下機時已是深夜，大批旅客聚集航空公司櫃台前，等候辦理退票、改票及其他安排。由於遲遲沒有明確消息，她一度擔心必須在機場過夜。

讓許小姐無奈的是，航空公司起初僅提供5元餐費補償，使用上還有不少限制。直到20日凌晨零時，她才獲得旅館住宿安排，準備搭車前往旅館，但當時仍在等候確認信件，甚至不知道旅館的確切位置。

經歷這場深夜航班風波，許小姐直言：「廉航真的風險很大。」她還自嘲「躲過了13號周五（全美航班停飛），沒躲過廉航」，表示這趟旅程接連遇到意料之外的狀況，成為一次難忘的搭機經驗。

至於為何乘客全數登機後，航空公司才宣布沒有飛行員執飛，究竟涉及機組人員調度、飛行員法定執勤時數限制，或其他因素，目前尚無法確認。受影響乘客人數，以及航空公司是否提供其他補償，也仍待進一步釐清。

而邊疆航空過去也曾發生因機組人員執勤時數限制而取消航班的情況。據航空新聞網站Simple Flying報導，該航空公司今年9月一架從底特律飛往亞特蘭大的3409號班機，因亞特蘭大天候惡劣，臨時改降田納西州諾克斯維爾（Knoxville）。隨後機組人員達到法定執勤時數上限，導致航班取消，部分乘客被迫在當地過夜。

邊疆航空發言人當時表示，該班機因機組人員達到法定執勤時數上限而取消，航空公司向每名乘客提供150元地面交通抵用券，旅客也可申請旅館住宿券，另獲每人100元機票抵用券。

航班臨時無法起飛，旅客深夜滯留西雅圖機場，有人直接躺在航廈地板上休息，等待後續行程安排。（許小姐提供）

邊疆航空19日晚間飛往洛杉磯的班機因缺乏飛行員無法起飛，旅客聚集在登機門櫃台前，等候地勤人員協助處理。（許小姐提供）

邊疆航空19日晚間一架原定從西雅圖飛往洛杉磯的班機，因沒有飛行員而無法起飛，大批乘客下機後滯留航廈，等候後續安排。（許小姐提供）

邊疆航空原定飛往洛杉磯的班機因沒有飛行員而延誤，乘客在登機門櫃台前向航空公司地勤人員詢問後續安排。（許小姐提供）