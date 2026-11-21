輝達10月初至今，從每股高價239元，最低跌至不到126元，累計跌幅近腰斬。（輝達股價走勢截屏）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達股價自10月初高點重挫近47%，讓重押該股的華人投資者帳面大幅縮水；同時，相關集體訴訟也指向公司風險揭露不足。

Nvidia(輝達，又稱英偉達)股價持續重挫，讓投資者損失慘重。20日盤中，股價跌至不到126元，跌幅一度高達14%，較10月初高點下跌近半。眼看帳戶資產不斷縮水，有華人 股民直言，這波跌勢讓人心力交瘁。

輝達股價10月初至今，從每股高價239元左右，一路跌至不到126元，累計跌幅約47%，接近腰斬。短短一個多月，股價大幅縮水，讓不少高位買進的投資者措手不及。股價下跌，與黃仁勳 醜聞事件直接有關。對一些投資者而言，這場跌勢不只是帳面數字變化，更直接影響家庭財務規畫。

南加華人張女士表示，她的股票投資組合中，輝達佔比最多，當初因為看好人工智慧產業發展前景，認為輝達是值得長期持有的科技龍頭，幾年來持續投入十幾萬，如今虧損近半，對工薪階層的她來說，打擊非常大。「萬萬沒有想到這麼慘。」張女士坦言，現在每天看股價下跌，心情十分沉重，既擔心繼續持有會賠得更多，又害怕賣出後股價反彈，陷入進退兩難處境。

另一不願具名的洛杉磯華人投資者表示，他把準備買房的資金都投入輝達股票，因為最近幾年房貸利率高，因此暫時擱置購房計畫，希望能跟隨這個偉大的科技公司一起成長，但如今會面臨這個局面，「現在每次打開股票都心驚膽顫」。

面對股民持續擴大的投資損失，劉龍珠律師日前已正式向法院提出集體訴訟，代表2025年10月9日至2026年11月8日期間購買輝達股票、並遭受重大損失的投資者追討賠償。

訴訟主要針對輝達是否充分披露公司面臨的重大風險，包括先進人工智慧晶片可能涉及的出口管制、轉運調查及國家安全問題等。訴訟指輝達涉嫌隱瞞重大資訊、作出虛假陳述及誤導投資者，認為公司可能未充分揭露相關風險，導致投資者蒙受損失。

隨著輝達股價持續暴跌，愈來愈多投資者加入集體訴訟。劉龍珠表示，對不少投資者而言，黃仁勳曾是心目中的「華人之光」，因為欣賞他的遠見與領導能力，對輝達充滿信心。然而，隨著醜聞事件引發股價急劇下挫，華人的心態也在發生改變，從信任、崇拜到失望、質疑，甚至憤怒。「因為他個人的錯誤，讓很多信任他的家庭，正在承受重大財務損失。」