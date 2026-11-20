邱媽媽的小女兒取得Team USA資格，代表美國U18青少年參加2025年在德國柏林舉辦的世界盃龍舟比賽，與Team USA的隊友一起拿下世界青少年組冠軍。（邱媽媽提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台積電家庭移居鳳凰城後，邱媽媽女兒從適應美國學校開始，進一步創立志工社團並投入研究、醫療與公共事務，展現融入當地與拚升學的雙重努力。

台積電 赴美設廠，帶動台灣工程師舉家移居亞利桑納州鳳凰城。孩子離開熟悉的台灣校園，面對語言、文化及教育制度轉換，如何適應美國學校生活，也成為許多家庭關心的問題。

一名隨台積電工程師丈夫搬到鳳凰城的台灣邱媽媽分享，小女兒從台灣公立學校 轉入美國高中後，為累積升學 所需的課外活動及志工經驗，不僅主動尋找服務機會，更進一步創立社團，號召其他台灣家庭的孩子一起參與志工活動，讓個人的升學準備，成為帶動社區孩子共同參與的契機。

邱媽媽表示，小女兒剛到美國時就讀八年級下學期，雖然從小接受英文課程，但並非雙語學校出身，仍需要適應全英文授課及不同上課方式。孩子大約花了三個月，才逐漸習慣當地老師的英文授課及日常溝通。

隨著對美國教育制度逐漸熟悉，孩子意識到得為未來升學做準備。邱媽媽說，女兒有意朝醫學研究方向發展，因此除了學校課業，也希望透過研究、志工及社區服務累積經驗。不過，當地學校不一定提供所有志工及課外活動資訊，許多機會得靠家長自行搜尋，或朋友介紹。

為尋找更多志工資源，小女兒不只替自己安排服務活動，也想到可以號召其他台灣家庭的孩子一起參與，於是自行創立Smilecho Phoenix社團，邀請鳳凰城台灣家庭的孩子投入志工服務及社區活動。透過社團，孩子們有機會接觸不同服務項目、累積課外活動經驗，也讓剛搬到當地的家庭，多了一個尋找志工機會及認識社區的管道。邱媽媽說，社團曾一次召集40多個孩子，參與鳳凰城台北姐妹市交流活動。

為了替未來升學累積更多經驗，小女兒也積極爭取不同領域的學習與服務機會。高中暑假期間，她成功錄取當地大學生物及醫學相關為期七周的研究計畫，結束後仍持續跟隨同一位大學教授參與研究；此外，她也在慈濟牙醫義診所擔任志工，並曾赴墨西哥參與醫療志工服務，透過實際接觸不同醫療場域，進一步探索對醫學領域的興趣。

她另外也參與公共事務，獲選參與亞利桑納州青年委員相關工作，投入反毒宣導及會議。運動方面，她取得Team USA資格，代表美國U18青少年參加2025年在德國柏林舉辦的世界盃龍舟比賽，與Team USA的隊友一起拿下世界青少年組冠軍。

邱媽媽表示，小女兒在美國的生活並不比台灣輕鬆。雖然學校下午兩點多就放學，但研究、志工、社團、運動及課業接踵而來，每天行程相當緊湊。不同的是，美國學校及社區提供許多課堂以外的參與機會，學生可以依照興趣探索，也能透過實際行動累積經驗。

回想當初決定赴美時，小女兒和姊姊都相當排斥，主要是不捨得離開台灣的同學及朋友。搬到鳳凰城後，孩子一開始也曾抱怨不適應，但逐漸交到新朋友、參加活動後，態度開始轉變。邱媽媽笑說，兩個女兒當初是「打死不來」，現在卻變成「打死不回去」。

邱媽媽的小女兒成功錄取當地大學生物及醫學相關為期7周的研究計畫，結束後仍持續跟隨同一位大學教授參與研究。（邱媽媽提供）