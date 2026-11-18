密爾瓦基推出搬遷補助計畫，符合資格的州外遷入家庭最高可獲9000元。圖為密爾瓦基市景。（取自USGS）

AI摘要 文章摘要整理： 密爾瓦基推出「Fresh」搬遷補助，吸引外州家庭遷入並補足急需人才，最高可獲9000元核銷式補助，另提供住房與社區融入協助。

搬到新城市，還有人幫忙付搬家費、租屋押金，甚至買房頭款？威斯康辛州 密爾瓦基市（Milwaukee）推出人才招募計畫，向符合條件的州外遷入家庭提供最高9000元搬遷費補助，名額最多50戶。不過，這筆錢須用於符合規定的搬遷開支，並非搬過去就能直接領9000元現金。

據威斯康辛公共電台（Wisconsin Public Radio）報導，這項名為「密爾瓦基新起點」（Milwaukee Fresh）的計畫，由密爾瓦基就業機構推動，希望吸引外州居民遷入，補充醫療、技術工種及公共安全等急需人才領域的人力，並鼓勵新居民長期定居。

依計畫官網，補助上限按家庭人數區分：單人家庭最高3000元，兩人家庭最高5000元，三人家庭最高7000元，四人及以上家庭最高9000元。申請者須從威州以外地區遷入密爾瓦基市，家庭年收入至少5萬5000元，且不得同時參與另一項威斯康辛經濟發展公司（WEDC）的補助計畫。

密爾瓦基就業機構總裁兼執行長Julie Cayo表示，補助可協助支付買房頭期款、租屋押金或搬家費等開支，實際核銷金額取決各戶符合規定的搬遷費用。她預期最終將選出約25至50戶參與。

「我們不只是招募人才，也是在歡迎新鄰居。」Cayo表示，搬家不只是找到工作，也是要在一個社區找到自己的家。

除了費用補助，計畫也安排住房與社區融入協助。密爾瓦基房地產團隊負責人Jess Annabelle表示，團隊將擔任「住房禮賓」，透過視訊會議、通話及線上街區導覽，協助有意搬遷者了解當地住宅、鄰里環境與社區生活。

當地媒體OnMilwaukee也將為參與者安排體育賽事、餐廳聚餐，以及文化和街區導覽等活動。Cayo表示，計畫希望讓新居民搬來後，能感受到社區的歡迎。

威州其他地區也在提供搬遷誘因。豐迪拉克縣（Fond du Lac County）今年推出最高9500元的獎勵方案。協助地方政府招募新居民的平台MakeMyMove共同創辦人Evan Hock表示，該縣已收到約3000份申請，選出18戶。他認為，新居民不僅會在當地繳稅，也會消費，地方政府希望藉由前期投入，換取長期的人口與經濟效益。