一項研究分析顯示，目前每四名75歲或以上的長者房主之中，就有一人仍在償還房貸。（長者財政負擔示意圖，Unsplash / Sasun Bughdaryan）

AI摘要 文章摘要整理： 美國雖然越來越多人提早還清房貸，但75歲以上仍背房貸的長者已增至393萬人，反映高齡世代面臨更長還款期與晚買房趨勢。

今天在美國，清還了房貸的人數比近幾十年來的任何時期都更多；然而，卻越來越多高齡房主仍在每月支付房貸。一項調查顯示，75歲及以上的美國長者仍在擔負房貸的高達接近400萬人，在15年內增逾一倍。

紐約郵報報導，房地產 資訊公司Realtor.com對美國人口普查 局的數據作出一項最新的分析發現，在2025年，全美41%的自住房屋已完全屬於業主所有，即清還了全部房貸，這比率高於2010年的32.8%。

但這一趨勢在75歲及以上的房主中，卻出現驚人的轉變。他們在這個暮年時段仍要背負房貸，而他們之前的幾代人卻更多地在這年齡已經清還房貸。在過去15年中，這個高齡層擁有仍須付抵押貸款房屋的房主，數量增加了一倍多，從2010年的179萬人，躍升至2025年的393萬人。

分析指出，原因不僅是美國老年人的人口增加。Realtor.com高級經濟學家許嘉怡（Jiayi Xu，音譯）解釋這現象時表示，有些家庭在較晚的年齡才購買第一套房產，導致抵押貸款的還款期，伸延到一個其前幾代人已經無債的年紀。

Realtor.com的數據分析顯示，現時首次購屋者的平均年齡已達到創紀錄的40歲，凸顯了美國人越來越在人生的較後期，才進入房屋市場。75歲及以上的房主之中，仍在負擔房貸的比率從15年前的20.3%，攀升至現在的28.7%。即是說，目前每四名75歲或以上的長者房主之中，就有一人仍在償還房貸。

這個數據令人倍感震撼，因為一直以來，擁有已還清貸款而完全自身擁有的房產，被視為退休後財務保障的基石，但現在竟有相當比例的退休人士仍在負擔房貸。另一方面，在美國不同地區的居民還清房貸的比率大不同，可見住在不同地區對負擔房貸情況存在差異。

在全美50個最大的都會區中，邁阿密在無抵押貸款住房擁有率方面，遙遙領先，45.9%的自住房屋為業主完全擁有產權（已還清房貸）；紐約州的水牛城（Buffalo）則緊隨其後，為45.6%；匹茲堡位居第三，為45.5%。敬陪末座的全權擁有自住房屋最低比率是華盛頓特區，在這裡，高達73.2%的自住房屋仍有貸款在身。